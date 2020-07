Krumer (SPOZ): Nejenom kritizovat, ale také konkrétně pracovat

reklama

Nejenom kritizovat, ale taky konkrétně pracovat každý podle svých možností a sil pro naši zem a budoucnost našich dětí. Také vzhledem k blížícím se podzimním volbám do zastupitelstev krajů mě napadá tato úvaha vzhledem k tomu, co se ve světě děje a co do nás denně hustí mainstream, který ze světových událostí přebírá především to, co se mu hodí. Rozmáhá se za podpory většiny našich europoslanců a do Bruselu od nás dosazených úředníků tlak na cenzurování jiných názorů, než se EU líbí. Najímají si na cenzurování dobře placené cenzory, kteří si taky myslí, že jsou nadlidé a mají právo druhým diktovat, co si mají myslet a o čem můžou psát. Drze kritizují naši vládu, diktují, kdo může být jejím premiérem a kdo musí z vlády odejít. Když se k tomu diktátu ještě přidávají němečtí politici a s Merkelovou nám přikazují, koho musíme přijmout do naší země a co musíme nebo nesmíme dělat, tak nám to připomíná citlivé téma naší historie, fanatický Říšský sněm a protektorát Čechy a Morava.

Současný stav je především výsledkem toho, co u nás založil a způsobil Havel, jeho přátelé a následovníci ve vládách i parlamentech předešlých. Ale současná vláda, která se to po nich snaží napravovat, je za jejich odkaz především těmi viníky kritizována. Vláda nemůže za to, že vznikla nákaza, a tím ani sama za deficit v rozpočtu. Světová ekonomka zejména díky USA i jejich nedokončených obchodních dohod s Čínou nastartovala počátek ekonomické krize ještě před nákazou. Stačí se podívat na nesplatitelné dluhy USA, které jsou kryté pouze tím, že zatím je dolar neomezeně tištěným světovým platidlem.

Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3858 lidí

Také zbrojní výrobou pro jejich agresivní napadání jiných států a více než stovkou vojenských základen a skladů zbraní, střeliva a vojenské techniky po celém světě. Důkazem je i tlak USA na povinnost vydávat státy, sdruženými v NATO, na zbrojení 2 % ze svého HDP a nákupy uskutečňovat ve zbrojovkách USA, aby prý byly zbraňové systémy kompatabilní. Tím se tyto nákupy stávají pro nás nerentabilní a předražené, v transparentním výběrovém řízení a bez politicky motivovaného výběru bychom nejenom ušetřili, ale získali tím i často kvalitnější výrobky. Také je tímto způsobem dále postupně likvidován i náš tradiční zbrojní průmysl. I my se tomu bohužel přizpůsobujeme nákupem vrtulníků z USA za desítky miliard.

Správný hospodář by v současné době s nákupy zbraní a vojenské techniky počkal a z těchto peněz vytvořil rezervu především na pokrývání ztrát v naší ekonomice. Rovněž obtížně splatitelné dluhy mají Itálie, Španělsko, Řecko, jihoamerické, a některé další země. Již před koronavirem signalizovaly přicházející hospodářskou krizi některé velké světové bankovní domy a finanční skupiny. Koronavirus byl také použit nejenom jako verbální zástěrka ale stal se i katalyzátorem této skutečnosti.

Uvědomme si to už konečně a namísto roztržek a ukazování svalů pracujme pro mír, pro naši zem a její suverenitu, aby i za sto let se u nás mluvilo česky. Můžeme k tomu každý z nás přispět také tím, že budeme pravidelně chodit volit. Ve volbách dáme hlas těm politikům a stranám, které pro naši vlast a její suverenitu konkrétně pracují a nepodlézají pro svoje výhody a a osobní zájmy tlakům EU a dalším mocným a prokazují svoji prací, a nejenom slovy, vztah k místu, kde žijí. Jsou strany, které to mají ve svém programu, jako například SPD, SPOZ, a rovněž takových lidí, kteří to prokazují, není okolo nás v našem Plzeňském kraji, ale nejenom v něm, málo.

(převzato z Profilu)

PaedDr. Vladislav Krumer SPOZ



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krumer (SPOZ): Před tím, teď a potom Krumer (SPO): Nenechme se urážet a vydírat od Merkelové Krumer (SPO): Dvojí metr podle zkorumpovaného Mezinárodního olympijského výboru Krumer (SPO): Chce to změnu, nebo vesnice zaniknou

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle PaedDr. Vladislav Krumer

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.