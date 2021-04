Krumer (SPOZ): Příkazy, diktát a neschopnost EU

reklama

Centrála EU v Bruselu, plná úředníků, jenom přikazuje druhým především podle zájmů států Německa a Francie, které se pasují do funkce neoficiálních vůdců EU. Taková pravidla EU která nám škodí nemusíme respektovat. Nebo už nejsme suverénní stát a vládu máme jenom pro to, aby likvidační příkazy z Bruselu transformovala do našeho života? Ať nás za to EU vyloučí. Také jsme si nechali zastavět naši zem supermarkety, sklady, montovnami a dalšími firmami, v převážné většině v německém vlastnictví. To často na zemědělské půdě, a necháme si tak i nadále likvidovat naše zemědělství a potravinářskou výrobu dovozem zemědělských a potravinářských výrobků ze zemí, které podstatně výše dotují zemědělskou výrobu. Tím jsou naši zemědělci vytlačováni z trhu, protože nemohou i svými kvalitnějšími výrobky konkurovat dotovanému dovozu.

Jak to ty vlády před rokem 1989 dokázaly, že náš stát byl soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě? Potom nastoupil Havel a jeho věrní sobě sloužící, rozbili bez nás o nás Československo, všechno se postupně zlikvidovalo a likviduje, rozebralo a rozkradlo a už nám téměř nic včetně vodáren nepatří. Teď Německu a dalším západním státům ještě nahrává opatření vlády, kdy supermarkety které v převážné většině vlastní, mají otevřeno a naše malé obchody prodávat nesmí, jsou zavřeny. Na rozlohu a počet obyvatel je supermarketů u nás nejvíc v EU.

Ještě pár slov k vakcínám a vakcinaci a vystoupení VB z EU. Diktátorská EU při vystoupení VB z EU na základě výsledků referenda, neustále dělala a dělá překážky. Ignoruje, že VB je suverénní stát a ne kolonie EU a dosud kritizuje a pomlouvá VB. Přitom byla Velká Británie pouhým plátcem do rozpočtu EU a to co od EU dostávala, si několikrát bohatě zaplatila. Může si proto sama rozhodovat o tom, co a kde bude nakupovat a komu bude prodávat a i proto mají občané VB dost vakcín, a mohou si vybrat z nabídky. EU kritizuje Velkou Británii za to, že přednostně zásobuje svoje občany, a nedostatek vakcín v působnosti EU svádí i na VB.

Také politizace Ruské vakcíny Sputnik i tím že EU zdržuje její certifikaci a prohlašuje, že vakcínu z Ruska vůbec nepotřebuje, dokazuje neschopnost EU, která politiku nadřazuje nad životy a zdraví občanů států sdružených v EU. To je hlavní problém a ne postoj VB, která na svém území vyrábí vakcíny, s Ruskem udělala smlouvu o spolupráci ve vědeckém výzkumu a dodávkách Sputniku, který spolu s vakcínou AstraZeneca, kterou vyrábí dělá mix a spojuje dobré vlastnosti obou vakcín.

Bohužel všechny útoky a kritika VB podporují globalizaci a jenom potvrzují přístup a snahu EU škodit těm zemím které vystoupily a zastrašovat státy, které o vystoupení z EU uvažují. EU i při centrálním objednání a dodávkách vakcín opět zklamala, zatajuje smlouvy smlouvy s dodavateli a opět, jako už mnohokrát v minulosti prokázala svoji neschopnost. Volit SPD a czexit, posílit soudržnost a spolupráci V4 je cesta jak se dostat z toho diktátorského spolku který škodí. Také vzhledem k tomu jaká je situace v EU i ve vazbě na nelegální migraci a tlaku nelegální migranty přerozdělovat, by určitě nezůstal náš stát sám.

PaedDr. Vladislav Krumer SPOZ

Člen SPD a člen Regionální stálé konference pro území PK.

