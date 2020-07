Krysta (VOK): VOK má ambici stát se černým koněm letošních krajských voleb

V Moravskoslezském kraji vstupuje do krajských voleb nový politický soupeř, politické hnutí Volba pro kraj (VOK), které bude kandidovat do zastupitelstva kraje Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského. Prioritami hnutí pro Moravskoslezský kraj jsou ve zkratce: práce, zdraví, pohoda. Cílem VOK je lepší život v Moravskoslezském kraji a zastavení vylidňování kraje.

Tyto tři kraje mají strukturálně mnoho společného, ať už se jedná o vysokou nezaměstnanost, nebo jejich průmyslový charakter. Kandidáti hnutí VOK mají společnou pevnou vůli měnit věci v Moravskoslezském kraji (MSK) k lepšímu. „Krajské zastupitelstvo není jen o politice, ale hlavně o odbornosti, kterou naši kandidáti mohou nabídnout ve všech ohledech. Hnutí VOK podporuje odborné řízení věcí veřejných, proto oslovilo erudované osobnosti ze všech oborů lidské činnosti. Na kandidátní listině VOK pro volby do krajského zastupitelstva MSK jsou zastoupeni kandidáti ze všech okresů a mnoha obcí MSK. VOK má ambici stát se černým koněm letošních krajských voleb,“ uvedl za VOK Josef Krysta.

Na tiskové konferenci VOK, která se konala 16. 7. 2020 v hotelu City City v Ostravě, byli představeni přední kandidáti z volební listiny. Spolulídry hnutí jsou muž a žena:

Mgr. Josef Krysta, generální ředitel středních škol Bezpečnostně právní akademie, olympionik, několikanásobný mistr Československa, a

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M., 1. víceprezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, vysokoškolská pedagožka.

Dalšími kandidáty, kteří byli představeni na tiskové konferenci, jsou Mgr. Miroslava Škaldová, ředitelka základní a mateřské školy, a Lubomír Kuznik, dlouholetý starosta a primátor Karviné.

Kandidáti hovořili o prioritách, které mají ve volebním programu VOK a jejichž cílem je lepší život v Moravskoslezském kraji a zastavení vylidňování kraje. „Jedná se o tři zásadní témata. V tom prvním jde zejména o podporu a rozvoj podnikání a zaměstnanosti, které následkem koronavirové situace, ale i předchozích neuvážených kroků, utrpěly nejvíce. Abychom měli v kraji kvalitní zaměstnance, podnikatele a podniky, tak musí být pro všechny dostupné a kvalitní veřejné školství a vybudovaná infrastruktura. Druhou naši prioritou je zachování dostupného a kvalitního zdravotnictví a zlepšování životního prostředí, v němž žijeme. Chceme ochránit zdraví našich lidí. A třetí prioritou je v neposlední řadě nabídnout občanům pestrý život, který není jen o práci a povinnostech, ale rovněž o relaxaci a volnočasovém vyžití,“ uvedla za VOK Renáta Valerie Nešporek.

Všechny naše priority se dají shrnout do tří slov – práce, zdraví, pohoda:

Rozvoj podnikání a zaměstnanosti – PRÁCE! Dostupné a kvalitní zdravotnictví a zlepšování životního prostředí – ZDRAVÍ! Rozšíření možnosti využití volného času – POHODA!

Volební kampaň bude financována z dobrovolných darů samotných kandidátů a ze sponzorských darů od občanů a dalších dárců. https://vok-volbaprokraj.cz/ , kteří působí v současném politickém dění třeba i několik volebních období. Nabízí voličům nové tváře, za nimiž stojí odborné a životní zkušenosti kandidátů do krajského zastupitelstva. Celý program i kandidátní listina budou zveřejněny na webových stránkách Hnutí VOK (ZDE) na přelomu července a srpna.

VOK ve svém programu nezapomíná na krajské školství. Jako klíčové vnímá spojení školy s praxí, zapojení odborníků z praxe do škol, nebo rozšíření tolik potřebných technických oborů. V oblasti zdravotnictví se zasadí o to, aby nebyly privatizovány krajské nemocnice a aby byla zdravotní péče dostupná, což s sebou nese nutnost dostatku lékařů a zachování pohotovostní lékařské služby. Dostatek lékařů nám může zajistit ostravská lékařská fakulta, která musí v Ostravě zůstat a produkovat nové absolventy, které kraj potřebuje. Podnikneme všechny kroky k tomu, aby lékařská fakulta v Ostravě nezanikla. Ve svém hledáčku má VOK také dopravní obslužnost v kraji, dopravu občanů z měst i malých obcí do zaměstnání, za kulturou či k lékaři, ale také zlepšení stavu silnic v MSK, jejich opravy a konečné dostavby.

Podpora podnikání je oblastí, které se bude věnovat tak, aby mohly vznikat další malé a střední podniky, které poskytují pracovní místa pro občany kraje. Krédem VOK je zastavit vylidňování kraje. Aby občané MSK neodcházeli z kraje jinam za prací, z důvodu špatného ovzduší, nedostatku bytů pro začínající rodiny nebo kvalitních škol či nedostupné zdravotní péče. Odborně zdatní kandidáti jsou připraveni zajistit kvalitní domovy pro seniory a odpovídající sociální péči pro ty, kteří se nemohou o sebe sami postarat z důvodu věku nebo zdravotního handicapu.

O toto vše a mnoho dalšího se VOK s podporou občanů zasadí. Kandidáti jsou připraveni řešit konkrétní problémy v kraji tak, aby se lidem v kraji lépe žilo. Pokud voliči do hnutí VOK vloží důvěru, protože je přesvědčí, že veřejnou správu musí řídit odborníci, je hnutí VOK připraveno jednat se všemi volebními soupeři, kteří uspějí ve volbách, aby při společných jednáních dosáhli shody, která bude k prospěchu obyvatel tohoto kraje.

Kandidáti odborníci – nestraníci, kteří budou letos kandidovat za VOK:

Mgr. Josef Krysta, generální ředitel středních škol Bezpečnostně právní akademie, olympionik, několikanásobný mistr Československa, Havířov (medailonek a fotografie přílohou tiskové zprávy)

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M., 1. víceprezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, vysokoškolská pedagožka, Bohumín (medailonek a fotografie přílohou tiskové zprávy)

Mgr. Miroslava Škaldová, ředitelka základní a mateřské školy, Ostrava

Lubomír Kuznik, dlouholetý starosta a primátor, Karviná

MUDr. Zuzana Hotová, lékařka, primářka gynekologicko-porodnického oddělení, Smilovice u Třince

Nšan Avetysian, ředitel obchodního oddělení Marlenka, Frýdek-Místek

Mgr. Radek Černý, učitel základní školy, Bruntál

Zdeněk Jakubu, basketbalista, podnikatel, Nový Jičín

RNDr. Pavel Olšovský, Ph.D., vědecký pracovník, projektový manažer, středoškolský učitel, Frýdek-Místek

Václav Sivák, mistr světa v kickboxu, Ostrava Mgr.

Josef Krysta, generální ředitel středních škol Bezpečnostně právní akademie, olympionik, několikanásobný mistr Československa, Havířov

„Nekecám, robím, nevzdávám se a férově to v kraju rozhýbu!“

Jsem synek z Třinca

Mám rád náš svérázný kraj a bude mi ctí sloužit našim lidem. Srdcem jsem též horník, nekecám, bo sem též fáral na dole. Umím víc než vyměnit žárovku, vyučil jsem se na elektrikáře a dostudoval jsem se i na magistra, titul jsem obhájil na Karlově univerzitě V Praze. Prošel jsem všemi stupni vzdělávání. Vzkazuji mladým, nebojte se učení ani řemesla, vždycky můžete jít dál. Vzdělávat se celoživotně je důležité, to jsem pochopil, a tak to chci předávat dál.

Na mistrovství Evropy jsem měl těžký úraz a stal jsem se invalidou, nevzdal jsem se a šel jsem dál. Otevřel jsem etapu trenérskou a vychoval jsem celou řadu úspěšných zápasníků. Moje metody byly nadčasové; mí svěřenci hravě vítězili. Jako mistr sportu jsem šel zase o kus dál. Vybudoval jsem takřka z ničeho síť středních škol, které jsou založeny na myšlence ochrana osob a práv majetku. Školy nesou název Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola. Odborníci z praxe a profesionální trenéři tak připravují budoucí pracovníky bezpečnostních sborů (připravují žáky i pro práci ve státní správě a administrativě). Když jsem před několika desítkami let školy zakládal, chtěl jsem, aby i u nás byla bezpečnost občanů perfektní a na profesionální úrovni. Moje „vím jak“ si přebrali i další zřizovatelé.

Pořád mám na mysli prvek novodobé olympijské myšlenky, kterou je kalokagathia, která rozhýbává sokolskou obec a skauting. Mám přátele z uměleckých kruhů, kteří tvoří a cítí, že jejich potenciál není plně využit v našem kraji. Rád bych posílil oblast umění a kultury. Jsem přesvědčen, že sport a umění k sobě neoddělitelně patří, a proto je nutné obě tyto oblasti spojit a podporovat. Což rozhodně budu.

A protože vše, co chceme učinit, je spojeno se zdravím, jak fyzickým, tak duševním, považuji za důležité, abychom si v našem kraji zachovali dostupnou a moderní síť ordinací, nemocnic, rehabilitačních pracovišť a lázní. Je nutné zahájit spolupráci napříč se zřizovateli a vytvořit pro naše občany dostupné a vysoce profesionální zdravotnictví, zavést a cíleně podporovat osvětu pro ochranu zdraví a preventivní programy, kterými lze zabránit následkům nemocí nebo úrazů. Vše podle pravidel lékařského umění – abychom byli zdraví, musíme na to jít chytře.

Jsme krajem průmyslu a lidé zde vždy těžce pracovali, podmínky pro pracující v těžkém průmyslu nejsou lehké. Mnoho těchto lidí se doživotně potýká se zdravotními problémy. Vážím si dřiny, protože i sport je dřina. Také vím, že lidé, kteří zakončili úspěšnou sportovní či náročnou pracovní kariéru, dnes nemají co do huby. Chci, aby sociální programy pro náš takto zasažený region byly cílené jak na jednotlivce, tak i jejich rodiny. Tito lidé robili pro nás, pro republiku, a nyní, když už nemohou ani udržet švancaru v ruce, nejsme schopni jim nabídnout téměř žádnou jistotu a budoucnost. A to chci změnit! S tím vším souvisí udržitelný rozvoj. Jak víme, trvale nic neudržíme, ale můžeme jen zmírnit dopady, které s tím souvisí. To je ekonomika, ekologie a sociální oblast. Troufám si zařadit i politiku, která může zastavit drancování, špatné životní prostředí a chudobu. Budu podporovat takové technologie, které usnadní a zkvalitní životy nás všech, kteří žijeme v Moravskoslezském kraji. Budu věnovat pozornost všem obcím a městům. Je mi ctí kandidovat v letošních krajských volbách za hnutí VOK!

Vážení občané Moravskoslezského kraje, budu vám sloužit, protože veřejná správa má sloužit občanům a ne naopak.

NAZDAR J.K., synek z MSK

Ing. Renáta Valerie NEŠPOREK, Ph.D., MBA, LL.M., 1 viceprezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, vysokoškolská pedagožka, Bohumín

Jsem 1.viceprezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a současně fashion manažerkou návrhářské značky MarVa de Luxe.

Disponuji manažerskými zkušenosti z akademické sféry i veřejné správy, konkrétně ze segmentu kreativního průmyslu. Uznávám hodnoty jako jsou profesionalita, princip win – win a komunikace, které se promítají do mého každodenního života.

Mé profesní aktivity jsou současně mým koníčkem, neumím si představit, že dělám něco, co mě nebaví. Mé zájmy jsou širokospektrální a zahrnují leccos, přičemž je pro mě zajímavé i užitečné nacházet průsečíky, které dokáží věci posunovat dál a žádoucím směrem. Mezi mé koníčky patří např. i mediace, kde spatřuji velkou šanci pro mimosoudní řešení sporů, umění a vlastní tvorba a vše je protkáno chutí měnit věci k lepšímu.

