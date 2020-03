Kuba (ODS): Teď s koronavirem “hrajeme o čas”

reklama

Sestřičkám v terénních sociálních službách a řadě lékařů v kraji už opravdu chybí ochranné prostředky. Nemají respirátory, roušky a sociálním službám chybí často i dostatek dezinfekce. Tohle nás může během pár dnů doběhnout.

Jako lékař jsem sloužil dost let u ventilovaných pacientů na lůžkách ARO a na záchrance. Kroky vlády v uzavření nákupních center a omezení pohybu osob chápu a myslím, že jsou logické a správné. Jak jsem psal v minulém příspěvku, teď s koronavirem “hrajeme o čas”. Jde o to, aby nárůst těžce nemocných nebyl skokový a nepřetížil kapacitu zdravotního systému. Na co ale vláda bohužel pořád neumí adekvátně odpovídat, je fakt, kdy budou mít zdravotníci, lékaři, sestřičky a lidé v sociálních službách dostatek roušek a respirátorů.

Ten problém neřeší jen na odděleních nemocnic. Jde o obvodní lékaře, specializované lékaře, stomatology, gynekology a další lékaře a jejich sestřičky. A taky o sestřičky z oblasti sociálních služeb poskytujících domácí péči. Všichni tito lidé jsou dnes a denně v kontaktu s převážně staršími a chronicky nemocnými lidmi. Jsou to denně stovky návštěv a to jen u nás ve městě. V celém kraji je to obrovské číslo. Když jsem byl s nimi v pátek na koordinační poradě na městě, tak jim nikdo do teď není schopen říct, kdy a jak jim zajistí alespoň roušky a dostatek dezinfekce.

Ty sestřičky a všichni zdravotníci musí žít normální život. Nejsou v karanténě. Jsou v kontaktu se svými rodinami. Pro ošetření pacientů je třeba je vybavit alespoň základními prostředky, aby neohrožovali pacienty a taky maximálně chránili sebe. Roušky a dezinfekce jsou minimálním základem a ten teď není! Pokud se nakazí nějaká ze sester takové sociální služby, může to paralyzovat celou agenturu, a tím pádem spousta lidí může přijít o péči kterou denně potřebuje.

Vím, že tito lidé nepracují na infekčních klinikách u ventilovaných intenzivních lůžek a na záchranných službách. Chápu, že to není pro řadu politiků z pohledu PR zajímavá skupina. Světla kamer teď míří jinam. Ale v tom, o co teď s koronavirem bojujeme, jsou tito lidé v první linii. Je smutné, že jim nikdo neumí říct, jak a kdy je stát, kraj nebo město vybaví. Tuhle oblast zdravotních a sociálních služeb bude nutné udržet v provozu po celou tuto těžkou dobu. To může být měsíc nebo dva nebo......Kdo z nás to teď umí říct?

Podcenění situace teď na začátku, může za pár dní přinést velké problémy. V tomhle vláda, vedení krajů a měst zatím selhává. A jižní Čechy a České Budějovice bohužel zatím nejsou výjimkou. Nám se naštěstí podařilo pro náš nadační fond alespoň nějaké roušky a vybavení sehnat. Takže program zavážení nákupů seniorům u nás v Budějovicích tedy jede a pro naše dobrovolníky je zatím máme. Snažím se s kolegy shánět dál, abychom pomohli alespoň sestřičkám z terénních sociálních služeb.

