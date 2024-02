Kubisková (Přísaha): Podáváme ústavní stížnost kvůli rodičovskému příspěvku

reklama

Za nespravedlivé, nepřijatelné a protiústavní totiž považuje fakt, že Fialův kabinet zvedl rodičovský příspěvek jen o polovinu inflace a pouze dětem, které se narodí až během letošního roku. „Vadí mi, že vláda zvýšila rodičovský příspěvek jen o polovinu inflace, konkrétně o částku 50 tisíc korun, a hlavně pouze dětem, které se narodí až v tomto roce, tedy od 1. 1. 2024. To je strašná nespravedlnost,“ zdůvodnila podání ústavní stížnosti Karolína Kubisková.

Poukázala na to, že rodičovský příspěvek nebyl už tři roky valorizován a dělá v průměru jen kolem 7500 až 9000 korun na měsíc. „To není ani půlka průměrné penze, a dokonce ani čtvrtina průměrné mzdy. Z toho přece při dnešních cenách nejde vyžít a nedivím se, že v ČR rapidně klesá porodnost. Vždyť pořídit si dítě začíná být u nás luxus a vláda dělá pramálo proto, aby se to změnilo. Jak mají být mladí lidé motivováni zakládat rodiny, když to z nich dnes dělá prakticky sociální případy? Můžou si sice zvolit výši čerpání až na 70 procent výdělku měsíčně, ale čím vyšší je měsíční čerpání, tím rychleji se celková částka vybere a potom nastává problém s umístěním dítěte do předškolního zařízení,“ uvedla Kubisková.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13298 lidí

Náklady, způsobené neschopností Fialovy vlády řešit vysokou inflaci, navíc podle ní vzrostly všem rodinám stejně. Bez ohledu na to, zda se jejich dítě narodilo o měsíc dřív či později. „Proto mezi nimi nejde dělat rozdíly a porušovat princip rovnosti. Stejně tomu bylo i v roce 2020, kdy došlo k poslední valorizaci a příspěvek se spravedlivě zvedl všem,“ vysvětlila místopředsedkyně hnutí.

Nespravedlivé porušení principu rovnosti spočívá podle ní v tom, že jsou diskriminovaní rodiče, kterým inflace vzala víc jak 30 procent jejich příjmů a řadí je dnes k nejohroženějším sociálním skupinám. „Jak k tomu tedy přijdou rodiče, pečující o děti do 4 let, kterým se příspěvek nezvýšil a na které dopadla krize a obrovská drahota?“ uvedla Kubisková. A zdůraznila, že Přísaha je na straně rodin s dětmi a chce stejné podmínky pro všechny.

„Navrhujeme zvýšit rodičovský příspěvek všem stávajícím rodičům, kteří ho pobírají, alespoň o 100 tisíc, tedy o výši inflace a také jeho pravidelnou roční valorizaci. Možnosti na to jsou. Zvýšení o 100 tisíc přijde státní kasu na zhruba 10 miliard korun. V situaci, kdy nám klesá porodnost a za poslední rok nám chybí asi 8 tisíc dětí, máme zhruba 1 miliardu rezervu. Pokud navíc vláda upustí od drahých nesmyslů jako je nákup stíhaček a podobně, bude peněz dost,“ vypočítala místopředsedkyně Přísahy.

Na malých dětech a jejich rodičích se podle ní Fialova vláda hojit nesmí. „Jakákoliv forma diskriminace a kategorizace dětí je za nás protiústavní a absolutně nepřijatelná. S tím se obracíme na Ústavní soud a pevně věříme, že stížnosti vyhoví,“ dodala Kubisková.

Psali jsme: Kubisková (Přísaha): Jde o fatální selhání vlády, o potřebě peněz na valorizace věděla, nekonala Kubisková (Přísaha): Máte-li trochu cti v těle, pane ministře, rezignujte Kubisková (Přísaha): Senioři mají hlad a premiér se v projevu kasal, jak to zvládli Kubisková (Přísaha): Úrokové sazby vyletěly nahoru kvůli obrovské inflaci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE