Kučera (TOP 09): Snažíme se město zlepšovat a to i drobnostmi

Nemáte chalupu, zahradu ani balkon, ale máte chuť na grilované maso, jedno chlazené a pár přátel kolem sebe? Máme řešení pro každého. Postavili jsme veřejný gril a doufáme, že ho zahřejete.

"Jsou lidé, kteří bydlí v bytě bez zahrady nebo balkonu a v letních měsících nemají možnost posedět s přáteli a užít si teplých večerů, proto jsme přišli s nápadem zbudovat městský gril," řekl starosta města Louny Pavel Janda, zvolený za TOP 09. "Věříme, že lidé si toto místo oblíbí a začnou ho využívat." dodal Janda.

"Snažíme se město zlepšovat a to i drobnostmi, jako je tato. Je to opravdu maličkost, která nijak nezatíží rozpočet, ale zlepší úroveň bydlení," řekl k tomu Michal Kučera, radní za TOP 09.

Pokud se vám nápad líbí, zkuste oslovit zastupitele ve vašich městech, aby vám do parků také zabudovali grilovací místo. Je to to nejmenší.

Ing. Michal Kučera TOP 09



autor: PV