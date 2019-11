Kupka (ODS): Je naprostý nesmysl, aby se Berounka splavňovala v dolním toku

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už více než deset let organizujeme a zapojujeme se každé jaro do vodáckého čištění Berounky. Já tu řeku znám velmi dobře a jak tady zaznělo, je naprostý nesmysl, aby se splavňovala v dolním toku. Veřejný zájem je tady vyjádřen opakovaně vůlí starostů, vůlí lidí, kteří v tom území žijí a každý, kdo tam přijde, tak potvrdí, že ten veřejný zájem je jenom vyjádřením zdravého selského rozumu, jak tady zaznělo. To, o co běží, je zastavit zbytečné vyhazování peněz za nové a nové studie, nejrůznější prověřovací alternativy toho, co by tam mohlo být. A nejenom, že samozřejmě tohle je zbytečné vyhazování peněz. Je to úplně zbytečné zneklidňování lidí, kteří v tom území žijí a znají tu Berounku tak, jak tam v tuhle chvíli teče už několik století, dokonce tisíciletí. Tak pevně doufám, že se podaří naplnit ten společný záměr, který tady zazněl. Nevyslyšíme návrhy úředníků, kteří milují nejrůznější studie ve skříních, ale upřednostníme zájem těch, kteří na té řece a v krajině kolem té řeky mají svůj životní zájem.

Mgr. Martin Kupka ODS



