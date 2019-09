Kupka (ODS): Naším patronem je sv. Václav, nikoliv Švejk nebo loupežník Babinský

Dnes se mě ptala dcera, proč je vlastně den sv. Václava právě Dnem české státnosti. Dobrá otázka. Protože kníže Václav skutečně položil základy našeho státu. Na nich pak stavěli všichni moudří vladaři a státníci. Nebyly to základy z hlíny a kamenů, ale z něčeho méně hmatatelného, zato trvalejšího - vzdělanost, úcta k lidem, pokora a zbožnost. Zajímavé je přemýšlet, co to s námi dělá, že u pramene našeho státu byly tyto hodnoty. Podle obrazu, který mezi sebou často šíříme, by naším patronem měl být v lepším případě Švejk a v horším Lotr Babinský. Jenže naším patronem je Sv. Václav. To je motivace jako hrom - například k tomu, abychom v naší historii, v současné společnosti a hlavně sami u sebe hledali spíš to lepší, než horší, a zkoušeli své kroky posuzovat podle „svatováclavského“ ne „lotrovského“ měřítka.

