Kupka (ODS): Novela zákona o cestovním ruchu znamená další náklady navíc

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové,

já bych se také rád velmi stručně vyjádřil k novele zákona o cestovním ruchu, kterou teď probíráme. Je to totiž bohužel další novela zákona, kterou musíme přijmout, nicméně z této novely zákona nemůžeme mít radost. Jak zaznělo, znamená totiž další náklady navíc pro cestovní kanceláře, tedy další překážky v podnikání a další byrokracii. Je to nakonec návrh, jak zaznělo, společně přijatelný, projednávaný opakovaně a ve výsledku s tím snížením na 0,1 % z tržeb je to opravdu asi kompromis pro všechny, kteří jsou na trhu přijatelní. Nicméně je z toho také zřejmé, že to je kompromis, který nakonec někdo zaplatí a budou to samozřejmě klienti cestovních kanceláří, do jejichž cen zájezdů se toto další nařízení promítne.

Snažíme se tady zajistit úplnou bezpečnost, přičemž víme, že život přece není bezpečný a je otázka, jestli takto draze zajišťovaná bezpečnost s tolika komplikacemi ve výsledku je opravdu to, o co máme usilovat. Já jsem přesvědčen, že jako kompromis to nakonec přijmout máme, nicméně do budoucna pro podobné transpozice evropských směrnic a nařízení je dobře včas alarmovat, včas upozorňovat na to, že to může znamenat další zbytečné náklady, další zbytečnou byrokracii a bránit se tomu od prvopočátku, neřešit to až jako jev, kterému musíme čelit přijetím další novely a další byrokracií.

Děkuji za pozornost.

