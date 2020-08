Kupka (ODS): Vyzýváme premiéra Babiše, aby nechal přepracovat novelu stavebního zákona

ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN nesouhlasí s podobou stavebního zákona, kterou dnes projedná vláda. Podle zástupců opozičních stran novela ve stávající podobě stavební řízení nezjednoduší a vláda by ji měla vrátit ministerstvu k přepracování.

reklama

„Základní smysl novely stavebního zákona měl být zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, není možné, aby lidé čekali na stavební povolení nějakých 246 dnů. Vláda místo toho ale vymyslela nový úřad s tisíci úředníky, který bude mít nepřehlednou, hybridní strukturu. Část pravomocí zůstane na těch nejmenších stavebních úřadech, ale většina kompetencí, včetně dotčených orgánů, se přesune pod nový úřad, který nebude se stávající strukturou nijak spojen. Ve výsledku to znamená, že to bude Českou republiku stát víc peněz a nezjednoduší se vůbec nic. Naše skupina pro digitalizaci a stavební řízení se bude prát za to, aby stavební zákon lidem skutečně pomohl, v takové podobě nelze jeho novelu podpořit,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

„Vláda dnes jako první bod svého jednání projedná novelu stavebního zákona. Bohužel se jedná o nekoncepční hybrid se stovkami nevypořádaných připomínek. Materiál rozhodně nepovede k urychlení stavebního řízení v zemi, a to ani z pohledu stavebníků ani běžných občanů. Vláda by měla tento návrh stáhnout, vrátit do meziresortního řízení a především podložit ho skutečnými daty o aktuálním stavu a problémech ve vyřizování stavebního řízení. S těmito daty totiž dosud ministerstvo nepřišlo. Jako opoziční strany i jako odborná skupina ve Sněmovně s tímto novým návrhem nesouhlasíme,“ vysvětluje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Za KDU-ČSL máme velké obavy z toho, do jaké míry budou chráněna vlastnická občanská práva, do jaké míry budou chráněny cenné přírodní zdroje životního prostředí nebo přírodní památková péče. To v tom materiálu naprosto chybí. Přes rok jsem se účastnil skupiny, kterou paní ministryně Dostálová organizovala na Ministerstvu pro místní rozvoj, přišel jsem s konkrétními připomínkami, ale nic z toho se do materiálu nezapracovalo,“ zkritizoval novelu stavebního zákona předseda lidovců Marian Jurečka.

„Cílem nového stavebního zákona by mělo být zjednodušení stavebního řízení pro občany a jeho digitalizace, kterou TOP 09 podporuje. Digitalizace by však měla celý postup zjednodušit i pro úředníky a státní správu. Je tedy paradoxní, že se vláda ohání digitalizací, zároveň však chce vytvořit nový velký centrální úřad, který zaměstná mnoho dalších úředníků. Postup by měl být opačný – zeštíhlovat a zefektivnit státní správu,“ uvádí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Společně jsme se postavili proti chystané novele stavebního zákona. Změna spočívá v tom, že se zřídí jeden megaúřad, který bude vše řídit z centra, a z obecních stavebních úřadů se stanou jen obyčejné podatelny s minimem možností rozhodovat. Je to hybrid, který bude stát velké množství peněz a nepovede ke zrychlení stavebního řízení. My proto vyzýváme premiéra Andreje Babiše, shoďte dnes návrh ze stolu a pojďme všichni společně připravit pořádnou změnu stavebního zákona,“ uzavírá předseda STAN Vít Rakušan.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoš (Piráti): Stavíme pomalu a chybí byty? Vládní novela stavebního zákona tyto problémy nevyřeší Tomáš Kadeřábek: Z ambiciozní reformy oblasti stavebního práva se stává dílčí novela Fiala (ODS): Vládní zmatek a chaos pokračuje Ministryně Dostálová: Legislativní rada vlády projednala nový stavební zákon

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.