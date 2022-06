LOL!: Na čele kandidátky jsou zkušení zastupitelé i nová krev

reklama

Lídrem je Jaromír Baxa. Jak je již u kandidátek spolupracujících se Zelenými dobrou tradicí, je opět dodrženo pravidlo rovnoměrného zastoupení žen a mužů.

Obsazení čela kandidátky volebního uskupení Liberec otevřený lidem se rozhodovalo v interním hlasování mezi jednotlivými kandidáty. Ti se již dříve dohodli, že lídrem bude Jaromír Baxa (40 let), dlouholetý zastupitel Liberce, ekonom a vysokoškolský pedagog.

„Do voleb jdeme s cílem získat alespoň 10 zastupitelů, abychom měli co největší šanci prosadit naše představy o fungování tohoto města. Neslibujeme lidem vzdušné zámky a megalomanské projekty. Soustředíme se na to podstatné, co dělá město kvalitním místem pro život. Především dostupné bydlení, udržovaný a přívětivý veřejný prostor, komfortní MHD, levné energie. Pro všechny naše zásadní programové body jsme již na našem volebním webu zveřejnili podrobný plán, jak je naplnit. Jsme připravení se do toho hned po volbách pustit,“ popisuje základní cíle Jaromír Baxa.

Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 77% Ne 20% Nevolil bych 3% hlasovalo: 4096 lidí

Dalšími kandidáty jsou:

2. Anna Kšírová, 38 let, lékařka – anestezioložka, zakladatelka iniciativy Rodiče za klima Liberec

"Jako lékařka vidím dopady ničení životního prostředí i ve své práci. Každý extrém vede k vyšší nemocnosti a úmrtnosti, celosvětově pak i k tak nešťastným událostem, jako jsou pandemie. A to nechci – Liberečané si zaslouží být zdraví! Vždyť je to nejdůležitější věc v životě. Jako zastupitelka chci pracovat na tom, aby byl Liberec odolné město, které pomáhá chránit zdraví svých obyvatel."

3. Jindřich Felcman, 38 let, právník, specialista v oboru územního plánování, zastupitel města Liberec

"Bydlení v Liberci se zdražuje a jediným funkčním receptem všude ve světě je výstavba městských bytů. Bez toho budou mít naše děti jen malou šanci si bydlení ve městě za rozumné peníze zajistit. Na městě musí být skuteční odborníci, kteří budou umět připravit levnou a kvalitní výstavbu tak, že skutečně zatlačí ceny bytů dolů, a to na celém území města."

4. Zuzana Kocumová, 43 let, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, zastupitelka města Liberec

"Politiku vnímám hlavně jako prostředek k zodpovědnému nakládání s veřejnými financemi. Bohužel se stále děje pravý opak a v současné chvíli mám skoro pocit, že se politika v podání místních politických špiček stala soutěží o co nejabsurdnější nápad. A tak se zruší stavba parkovacího domu pro veřejnost včetně autobusového nádraží, ale postaví nejdražší parkovací dům pro úředníky. V participativním rozpočtu se lidé perou o pár drobných na posekání kopřiv u zastávky a chodník u školy, ale miliony na památníky jsou v tichosti odklepnuty napřímo. Stejně tak se prosazují projekty, které veřejnost nechce, viz park u muzea, a jiné, daleko podstatnější problémy, jsou neřešeny. Tohle chci změnit."

5. Jan Stárek, 40 let, ekonom se zaměřením na úspory energie, člen finančního výboru města Liberec

„Zvyšující se náklady na energie jsou velkou výzvou nejen pro městský rozpočet, ale téměř pro každého občana Liberce. Jako prioritu proto vidím co nejrychlejší výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách městských i soukromých objektů, zateplování budov a investice do úspornějšího veřejného osvětlení.“

6. Radka Benešová, 45 let, učitelka anglického jazyka na ZŠ, překladatelka, členka výboru pro vzdělávání města Liberec

„Jádrem mého zájmu je moderní vzdělávání pro rychle se měnící dobu. Zatímco ministerstvo připravuje revoluční revize vzdělávacích programů, město jako zřizovatel musí poskytnout co nejlepší zázemí a materiální zabezpečení a současně pomoci s psychologickou a sociální podporou. Celé společnosti se vyplatí, když každé dítě objeví svoje silné stránky a celoživotní lásku k učení.“

7. Josef Šedlbauer, 53 let, vedoucí katedry chemie na TUL, zastupitel města Liberec

„Ve městě potřebujeme zvýšit kapacity a kvalitu školek a škol, kvůli rostoucím problémům se suchem a povodněmi lépe hospodařit s vodou a zelení a zlepšit parkování na sídlištích. Víme, jak využít městský majetek, aby lidé ve městě měli lepší šanci na dostupné bydlení a energie. V týmu Liberce otevřeného občanům máme zkušené lidi, kteří už obstáli ve veřejné službě, i nové kompetentní kolegyně a kolegy. Jsem na kandidátce, které můžu věřit.“

8. Simona Kousalová Zlatníková, 35 let, vzděláním a soukromou projekční praxí vodohospodář, profesí technický dozor v energetice

„Cestou budoucnosti je decentralizace energetiky a odklon od stávajících fosilních zdrojů, za které dnes platíme obrovské finanční částky ruskému agresorovi na nepředvídatelném trhu a v budoucnu zaplatíme i špatným stavem životního prostředí. Cílem je vyrábět šetrně energii v místě spotřeby, ať již instalací fotovoltaik, nebo výstabou kombinované bioplynové stanice s městskou kompostárnou na bioodpad, kde může vzniknout kogenerační jednotka pro výrobu elektřiny a tepla, nebo plnící stanice CNG pro autobusy MHD, což výrazně zlevní jejich provoz.“

9. Jindřich Gubiš, 36 let, technolog, předseda Spolku za estetiku veřejného prostoru, zastupitel města Liberec, předseda Osadního výboru Jeřáb – za nádražím.

„Zkvalitňování veřejných prostranství našeho města, podpora lokálních aktivit v jednotlivých čtvrtích a víceleté granty pro kulturní aktéry. To jsou moje témata.“

10. Věra Skřivánková, 68 let, právnička, bývalá liberecká zastupitelka, bývalá tajemnice Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, členka Kontrolního výboru města Liberec.

„Počet obyvatel města nad 65 let se za posledních 10 let zvětšil o polovinu. Město ale zcela zanedbává rozvoj potřebných domovů s pečovatelskou službou. Iniciativa se nechává na soukromých domovech důchodců, kde musí ovšem klienti platit mnohdy až 30.000 Kč měsíčně. Přitom je na tyto projekty možné čerpat evropské dotace, které si nechává radnice svou pasivitou protéct mezi prsty. Liberec musí začít rozvíjet bydlení i pro lidi, co potřebují péči.“

Jaromír Baxa k představení kandidátky uzavírá: „Skládání čela kandidátky bylo nečekaně obtížné. V posledních letech se k nám přidalo několik velmi šikovných lidí, kteří postupně osvědčili vysokou odbornost třeba ve výborech města. Ať už jde o Radku Benešovou pro oblast školství, Simonu Zlatníkovou pro infrastrukturu či Jana Stárka, ekonoma se zájmem o energetiku. Na čele tak bylo nutné řešit příjemný přetlak. Stejně tak bylo letos naprosto snadné dodržet pravidelné střídání mužů a žen. Naše dlouhodobá podpora spravedlivého zastoupení mužů a žen začíná přinášet ovoce – přidávají se k nám schopné ženy, které vědí, že u nás budou mít rovné šance.“

Podrobně k hlavním programovým prioritám ZDE.

Psali jsme: Liberec otevřený lidem + ANO: Ne, Starostové nesnížili dluh o 600 milionů Kocumová (LOL!): Petice za zachování parku má přes tisíc podpisů Baxa (LOL!): Vratislavicím přejeme úspěch, rozvíjet ale musíme celý Liberec Liberec otevřený lidem: Extrémní kácení. 396 pokácených stromů a bezpočet keřů jen od září 2020

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.