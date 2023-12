Lachnit (ANO): Panu učiteli Petru Fialovi s láskou

Každé dítě by se mělo naučit číst a počítat. Kvůli tomu ještě nemusí nutně chodit do školy. To by ho mohli bez problémů naučit i jeho rodiče. Škola by tedy měla přinést pro život dítěte něco navíc.

Naučit ho společenským návykům, životu v kolektivu. Měla by mu přinést základní hodnotovou orientaci, ale také orientaci v oblasti lidského poznání. Mám pocit, že premiér Petr Fiala, soustředěný na různé signály, které vysílá či přijímá, si právě tohle přestává uvědomovat.

Fialův slib zvýšení platu učitelů na 150 procent

Budoucí premiér Petr Fiala, za kterého se prý nebudeme stydět, uvedl 5. listopadu 2019 na svých facebookových stránkách: „Požadujeme zvýšení platů učitelů na 150 procent průměrné mzdy. Učitelé potřebují skutečné peníze, za prázdné sliby Andreje Babiše si nic nekoupí.“ A razantně dodal, že „učitelé si víc peněz zaslouží“. Znělo to krásně, mužně, a přitom procítěně. Skoro jako ve filmu. Leckdo tomu uvěřil. Ale časy se mění.

„Kdo seje vítr“

Možná jste viděli vynikající americký film se Spencerem Tracym v hlavní roli „Kdo seje vítr“. Film se opírá o skutečnou událost, takzvaný opičí proces. V malém městečku fanatičtí zastánci jediného pravého výkladu uspořádání světa podle jediné možné věrouky, která se nikdy v ničem nemýlí, obžalují z bezvěrectví a kažení mládeže mladého učitele, který ve škole učí o Darwinově teorii o původu člověka. Z bezvýznamného městečka se stane dějiště zápasu o práva a povinnosti učitele. Je to hodně dobrý film. O předsudcích, náboženské netoleranci, o manipulaci s veřejným míněním. O poslání učitele. O mravních hodnotách. O zbabělosti a pohodlnosti. O konjukturalismu.

Mně ten film v něčem připomněl premiéra Fialu, plameně mluvícího o mravních hodnotách a navyšování platů učitelů. A to dříve, než premiérem byl. A co dnes? Než se Petr Fiala stal premiérem, sliboval, sliboval a zase sliboval. Učitelům dokonce nárůst mzdy na rovných 150 procent. Ale sliby chyby. Stal se premiérem a utrpěl amnézii. Údajně začal krotit inflaci, snižovat zadlužení státu, balíčkovat a kdoví co ještě. A učitelé nějak nic, ty zkrouhl. Jaképak poslání učitele. Začal věřit jedinému pravému výkladu uspořádání světa podle jediné možné věrouky. Jako v americkém filmu „Kdo seje vítr“. Fanatický vyznavač jediné víry, zvané nekonečná úspora.

Škola a učitelé mají právo vychovávat

Škola a učitelé mají právo učit a vychovávat děti. Nechceme určovat šablonu, jak to mají dělat. Ale chceme, aby spolu s tím právem šla i povinnost. Povinnost přispět svými silami k rozvoji osobnosti toho myšlením zdaleka ne malého človíčka. Vždyť za jeho růst nesou odpovědnost. Nejenže jim ho svěřila k výchově rodina, ale především to byla společnost, která jim dala důvěru a nástroje, aby své poslání mohli plnit. To je hezké a záslužné. Ale pouze premiér Petr Fiala si myslí, na rozdíl od většiny z nás, že to vše mají činit zadarmo a z lásky.

Panu učiteli Fialovi s láskou

V nádherném českém filmu „Panu učiteli s láskou“ jste ke konci mohli slyšet větu, kterou kolegyně říká učiteli. Ten chce opustit školu, protože dostal nabídku na lukrativní zaměstnání ve své původní profesi: „Máte talent učit. Dobrých inženýrů je mnoho, ale každý talentovaný učitel je nenahraditelný!“ A právě tohle by si měl premiér Fiala uvědomit, zastydět se a učitelům přidat to, co slíbil. Bohužel zatím jim jenom bere a nic nedává.

Škola je obrazem společnosti

Škola, školní poměry a školní vztahy jsou obrazem společnosti. Neměly by společnost kopírovat. Měly by si klást za cíl připravit děti, aby společnost, v které chtějí a budou žít, byla lepší, než ta, v které prožívaly své dětství. Když dítě přestane věřit v lepší svět, přestane být dítětem. Škola tu není proto, aby prohlubovala předsudky. Měla by je odstraňovat. Ale to chce jiného premiéra, který se o naše učitele řádně postará a nebude je nutit stávkovat. A pracovat za čím dál nižší mzdu.

