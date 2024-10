Lachnit (ANO): Petr Fiala je Jan Hus. Ale naruby

Nováčkem skupiny politických klaunů se postupně stal i premiér Petr Fiala. A nejde přitom vůbec o bizarní nákupy levné nutelly v Německu či šumařský televizní herecký výkon se zaječími ušiskami. To jsou prkotiny. Petr Fiala je unikátní v tom, že se stal směšným patologickou prolhaností doprovázenou bezelstným baziliškovským úsměvem. Vychází to i z jeho naivního pocitu, že Brusel a média vše zachrání.

Již tak rozsáhlou sbírku nesplněných či porušených slibů a proklamací před několika dny doplnil o ujištění, že zachrání českou ekonomiku a především pak tolik zkoušené podnikatele. Chápete to? Tři roky tady jako premiér vládne, podnikatele trestá drahými energiemi, zvýšením daně z příjmů, daně z nemovitosti, omezením daňové uznatelnosti u některých nákladů, zvýšením minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění či růstem měsíční paušální daně živnostníků. A teď je jde spasit. „Naše firmy obtížně soupeří s čínskými nebo americkými konkurenty. Musíme je podpořit,“ oznámil Fiala. Pane premiére, víte, proč obtížně soupeří? Protože je, jak jsem již uvedl, sdíráte z kůže. To, na co jste teď vítězoslavně přišel, říká nejen parlamentní opozice už několik let.

Bylo toho však víc. „V EU jsme prosadili, že můžeme stavět nové jaderné elektrárny,“ zajásal předseda kabinetu. No to je mi novinka. Vždy hlásal, jaká jsme suverénní země, a teď v Bruselu milostivě dovolili atomovou energii na našem území. Je vlastně stále „naše“?

Mezitím šéf poslanců ODS Marek Benda možná nechtěně utrousil, že „jsme v EU odkývali některé blbosti z nepozornosti“. Proč musíme mít v tomto státě takovou smůlu, že bohužel nebyli nepozorní právě třeba při zvyšování daní, okrádání seniorů, migračním paktu či instalaci cenzorů na úřad vlády. A rovněž bohužel nebudou nepozorní při hlasování o zvyšování vlastních platů. To si pište.

Už mě vlastně nezaráží, že „novináři“ Petra Fialu a jeho partu s nepřeberným spektrem lží, slibů a polopravd příliš nekonfrontují. Vysvětlení je prosté. Zrodili ho, jsou spoluviníci současného tristního stavu ekonomiky a společnosti. Nemohou připustit, že se na něm přímo podíleli, natož říci: Promiňte.

Mám nepříjemný pocit, že se Petr Fiala inspiroval nebohým Janem Husem. Ale jako popleta svým ovečkám, což jsme de facto všichni, premiér káže: Hledej lež, slyš lež, uč se lež, miluj lež, braň lež až do smrti, neboť lež tě vysvobodí.