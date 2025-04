Lachnit (ANO): Ze života sociální pracovnice pečovatelské služby Praha 5

Role sociální pracovnice pečovatelské služby

Sociální pracovnice je pomyslným majordomem, který „otevírá dveře do pečovatelské služby.“ Ty se dají otevřít různými způsoby. Zájemce se ozve telefonicky, emailem či přijde osobně na některé z našich pracovišť. Prvního kontaktu se nemusíte nijak obávat. Nepřivítá vás otrávený či nasupený obličej, znuděný tón hlasu v telefonu nebo strohá emailová odpověď o jedné větě, ale naopak zájem a vstřícnost řešit konkrétní situaci člověka.

Já i mé kolegyně z detašovaných pracovišť totiž víme, kolik strachu, obav, předsudků a nejistoty může mít senior, když se rozhodne zvednout mobilní telefon a řešit např. svoji zhoršující se soběstačnost či jinou náročnou životní situaci. Často se setkávám s tím, že změna přijde náhle a nečekaně a životní změnou je ochromen nejen senior, ale potýká se s ní i rodina či známí seniora, kteří se na nás také velmi často obrací. Právě v tuto chvíli přichází na řadu „denní chléb“ sociální pracovnice, a to je sociální poradenství.

Poradenství na 100 způsobů

Poradenská činnost sociální pracovnice pečovatelské služby tvoří významnou součást její práce. Jak už jsem zmiňovala v minulém odstavci, senior či jejich blízcí se na mě obrací s různými životními situacemi, které je zasáhnou. Každá situace má své řešení, jde jen o to najít odvahu a začít ho hledat. Této části mé práce říkám „rozklíčování“. Když totiž získám dostatek informací, mohu nabídnout různé možnosti řešení, ať už naši pečovatelskou službu, ale i pomoc dalších institucí.

Stává se, že po rozebrání situace poskytnu kontakty na jiné organizace, které se danou problematikou zabývají, a i toto řešení je v pořádku, jelikož pro seniora a jeho blízké, je důležité se v celé situaci zorientovat, vyslechnout si možnosti řešení, zvážit je a poté jednat. Už jen to, že zájemce slyší, že vůbec existuje východisko z jeho situace, je pro něj úlevné a uklidňující. Uvědomí si totiž, že na to není sám, má se kde poradit a jeho situace není tak bezvýchodná, jak se domnívá. Poradenskou činnost poskytuji nejen zájemcům, ale i jejich blízkým v rámci konzultačních hodin pro neformálně pečující, které máme každou středu.

Poradenství ale využijí i naši klienti pečovatelské služby. I když jsou totiž některé jejich potřeby zajištěny, i oni mohou řešit různé potíže či výzvy, které život přináší. Klientům tak třeba poskytuji informace o různých kompenzačních pomůckách, které jim pomohou ulehčit pohyb či jinak zkvalitnit jejich život. Hovoříme spolu o tom, jaký je rozdíl mezi domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory. Někteří klienti či jejich blízcí zase ocení informace o naší pobytové odlehčovací službě, která může významně pomoci seniorovi např. po dlouhodobé hospitalizaci opět nabrat síly.

Sociální pracovnice pečovatelské služby také pomáhá zorientovat se v systému, který může být velkou neznámou a to je systém sociálních dávek pro seniory.

Systém sociálních dávek, které pomáhají

Existuje řada sociálních dávek, které mohou velmi významně zkvalitnit život seniora. Bohužel se ve své praxi často setkávám s názory typu: „Nemá to cenu, stejně mi nic nepřiznají, nejsem žádný sociální případ apod.“

Prosím, zažeňte tyto úvahy a předsudky. Dávky, ohledně kterých poskytuji poradenství, opravdu pomáhají. Ať už se jedná o příspěvek na péči, díky kterému může senior zůstat v pohodlí svého domova a hradit si z něj pečovatelskou službu, osobní asistenci nebo léky či o příspěvek na bydlení, který pomůže pokrýt vysoké náklady ohledně bydlení. Stejně užitečný umí být průkaz ZTP, s nímž může senior využívat např. bezbariérovou dopravu. Spolu s ním může využívat i příspěvek na mobilitu a zaplatit si taxíka či výše zmíněnou bezbariérovou dopravu.

Nezní to špatně, co říkáte? Důležité je nebát se, ztratit ostych a informovat se. Jedná se přece o možnosti, jak zkvalitnit váš život. Není třeba mít obavy ani z příslušných formulářů, které není složité vyplnit. Všechny výše zmíněné sociální dávky řeší Úřad práce pro Prahu 5, Radlická 3. Někoho může odradit doba, než se o příslušné dávce rozhodne. Ano, někdy je to dlouhé a mrzuté, ale čím dříve se žádost podá, tím rychleji je o ní rozhodnuto. Doufám, že nyní pojem sociální dávky nezní již tak děsivě a vaše obavy jsou již rozptýleny. Ale přesto náplň práce sociální pracovnice není ještě zcela vyčerpána.

Banka, kde dávají potraviny a nábytek? Ano, není to žert!

Každý člověk dnes zná banku, kde si může uložit své úspory. Ale slyšeli jste někdy o Potravinové a Nábytkové bance? Ony opravdu existují!

Potravinová banka nabízí možnost, aby si senior došel do výdejního místa (Komunitní centrum Louka) a dostal zde potravinový balíček vždy ve čtvrtek mezi 9. – 12. hodinou. Ti z vás, kteří máte problémy s chůzí, máte možnost, aby vám byl potravinový balíček dovezen, a to vždy ve středu. Je třeba mít krátké doporučení MČ Praha 5, pokud nejste klienty pečovatelské služby nebo přímo od sociální pracovnice pečovatelské služby, pokud jejími klienty jste. Potravinové balíčky jsou vydávány a dováženy zdarma. Nemusíte se obávat, že byste dostali něco špatného! Potravinová banka nabízí kvalitní potraviny, ať už se jedná o pečivo, ovoce a zeleninu, trvanlivé výrobky, ale třeba i sladkosti. Vždy záleží na tom, co je v aktuální nabídce.

Nábytková banka je také užitečná instituce, bohužel je rovněž málo známá. Přitom si lze zde vybrat tolik užitečných věcí! Ať už nejrůznější nábytek, drobné elektrospotřebiče jako jsou mikrovlnky, rychlovarné konvice, dále nádobí, zrcadla, botníky apod. Vždy záleží na tom, co mají aktuálně na skladu. Vše je zdarma včetně odvozu potřebných věcí. Nábytkovou banku lze využít 1x za rok. Opět stačí mít doporučení od příslušné sociální pracovnice, která se spojí s Nábytkovou bankou a domluví se termín, kdy se do banky společně se sociální pracovnicí můžete zajet podívat a vybrat si vše potřebné. Stojí to vážně za to.

Tlačítko, které zachraňuje život

V poslední části mého příspěvku o náplni mé práce, bych se ráda zmínila o tísňové péči. I ta může významně zkvalitnit život seniora či mu ho dokonce zachránit. Jistě tuto situaci znáte: najednou se vám zamotá hlava či zakopnete o kobereček a upadnete. Sice neztratíte vědomí, ale ležíte, mobil je sice kousek od vás na stolku, ale nemůžete se k němu dostat, ač se snažíte sebevíc. Co teď? Zkoušíte volat, zda vás uslyší sousedka, která bývá často doma a skoro nikam nechodí, a navíc má klíče od bytu. Ale ona zrovna jako naschvál doma není, jelikož šla k doktorovi. Že jsou vám tyto situace povědomé, či jste je dokonce už zažili a nakonec to dobře dopadlo, jelikož jste se k telefonu nakonec dostali anebo sousedka vás přece jen zaslechla, protože se už od doktora vrátila? Je dobře, že to tak dopadlo, ale vždy to tak být nemusí. Nechci Vás nijak strašit, jen poukazuji na častý problém, se kterým se v praxi setkávám.

Řešení je jednoduché: tlačítko tísňové péče. Jedná se o zařízení, které vypadá jako hodinky, nosí se na zápěstí, je voděodolné a když ho uprostřed zmáčknete, spojíte se s dispečinkem, který vám zavolá rychlou záchrannou službu či kontaktuje vaše blízké. A to ve dne, ale i v noci! Žádné složité vyťukávání telefonního čísla. Některé tísňové péče mají svoji výjezdovou službu, která přijede a pomůže vás zvednout, ošetří drobná zranění a v případě potřeby zavolá záchrannou službu. Je ale potřeba, aby tísňová péče měla klíče jak od vchodu do domu i od bytu, aby vám mohli pomoci, ale nemusíte se obávat, používají je pouze v případě potřeby. Tísňovou péči neposkytuje naše pečovatelská služba. Je to služba placená, ale v konečném důsledku je to služba k nezaplacení. „Závěrem je třeba zdůraznit, že práce sociální pracovnice pečovatelské služby je velmi různorodá a zajímavá. Je o empatii, vstřícnosti, o individuálních lidských příbězích“ uvádí místostarosta Petr Lachnit.