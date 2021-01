Lachnit: Nový semestr kurzů pro seniory v komunitních centrech Prádelna a Louka

reklama

Nicméně postupně začnou přihlášení studenti z řad seniorů dostávat e-maily s novými lekcemi, úkoly, odkazy na videolekce cvičení apod. Tímto způsobem se tak senioři učí angličtinu, trénují práci s počítačem a objevují novinky z oblasti internetu a digitální techniky, zkouší si návody a tipy na focení a úpravu fotografií stejně jako cvičí jógu, zdravotní gymnastiku nebo stabilizační cvičení pro posilu těla i ducha. Komunitní centrum Louka nabízí kromě on-line lekcí angličtiny a němčiny i distanční trénink paměti, kurzy počítačů a počítačové grafiky či videonávody pro kreativní tvoření. Zkrátka nabídka je pestrá a případní zájemci se stále mohou přidat. Bližší informace naleznou na webových stránkách www.kcpradelna.cz / kc-louka.webnode.cz nebo se lze přihlásit a informovat e-mailem: kcpradelna@seznam.cz / kclouka@seznam.cz.

V průběhu měsíce února přichází Komunitní centrum Prádelna také s novinkou - On-line Freeshopem. O co se jedná? Návštěvníci centra Freeshop většinou dobře znají a za běžného provozu bývá velmi oblíbený. Jedná se o komunitní projekt, který umožnuje pořízení rozličného zboží a předmětů zcela zdarma, cokoliv se návštěvníkovi Freeshopu zalíbí, může si odnést domů. Smyslem tohoto projektu je nabídnout netradiční alternativu k tradičnímu způsobu nakupování.

Ve Freeshopu si můžete nejen zcela zdarma pořídit nové oblečení, knihy, doplňky apod., nýbrž každý má také možnost k nabídce „obchodu“ přispět. Stačí jen provětrat skříně a zapátrat, zda v nich není něco, co se vám už nehodí, ale někoho jiného by mohlo potěšit. Mohou to být knihy, hračky, oblečení, porcelánový servis, gramofonové desky, nářadí pro kutily, dekorativní či dárkové předměty apod. Prakticky cokoli funkční a v dobrém stavu. Jelikož je ale nyní budova centra z důvodu pandemie pro veřejnost uzavřena, vznikl nápad zprovoznit Freeshop alespoň částečně v „on-line“ podobě.

Prakticky to bude probíhat takto. Jednou za 14 dní se v pondělí na facebookových stránkách Komunitního centra Prádelna (ZDE) objeví aktuální nabídka zboží z freeshopu v podobě fotoalba. Zájemce pod vybranou položku přidá komentář „rezervace“, čímž si konkrétní věc „objedná“. Zároveň se zveřejněním nabídky bude vždy uveden termín, kdy bude možné rezervované zboží v centru vyzvednout. Zpravidla se bude jednat o druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci. Výdej proběhne dnes tak populární formou „výdejního okénka“, kdy pracovník centra bezkontaktně a za dodržení všech nařízených opatření předá vybranou věc. Zároveň v té době bude možné naopak i donést věci do Freeshopu. Může to být cokoliv v dobrém stavu a plně funkční, aktuálně pouze s výjimkou oblečení, neboť prostory Freeshopu jsou velmi malé a je snaha předejít jejich přeplnění.

Bude tomu již skoro rok, kdy nás všechny zaskočila naprosto nová a nečekaná situace a byli jsme nuceni přerušit, s výjimkou několika měsíců v létě a na počátku podzimu, normální provoz našich komunitních center. Nicméně se nám podařilo zareagovat velmi rychle a již od dubna jsme spustili distanční verzi pravidelných kurzů pro seniory a na podzim dokonce uskutečnili virtuální výstavy.

Přechod oblíbeného Freeshopu do „on-line“ režimu je tak logickým pokračováním těchto aktivit, kdy se snažíme zůstat s našimi nejen seniory v kontaktu, neboť si uvědomujeme, že naše komunitní centra se pro mnohé obyvatele Prahy 5 stala místem, která mají v jejich životech důležité místo. Konečně nám to potvrzují mnohé maily, zprávy na sociálních sítích apod., které vyjadřují ocenění za tuto činnost. Již záhy se díky nové situaci ukázalo, že dnešní senioři ovládají práci s moderní digitální technikou a umějí ji prakticky využívat, dokáží komunikovat prostřednictvím moderních technologií a sociálních sítí. Stejně tak zvládají cvičit a vzdělávat se dle pokynů na obrazovkách počítačů, leč všichni si uvědomujeme, že principem samotného fungování komunitních center je především setkávání se, přímá komunikace a budování vztahů, sociálních vazeb apod. Tudíž je největším přáním naprosto všech, aby to bylo opět co nejdříve možné.

