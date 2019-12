Lachnit: V Komunitním centru Prádelna se budou opět „nakupovat“ dárky zdarma

Vánoce zdarma představují netradiční alternativu k běžnému způsobu nakupování nejen vánočních dárků. Cokoliv se návštěvníkovi z nabízených věcí zalíbí, může si domů odnést – a to zdarma. Jedná se o komunitní projekt, jenž kromě netradiční alternativy k tradičnímu způsobu nakupování vytvoří také prostor pro případné setkávání a poznávání. Ani letos tak nebude chybět čaj nebo punč a především vánoční atmosféra.

Sortiment bude jako každoročně překvapením i pro organizátory a ovlivní ho hlavně samotní účastníci, neboť každý může naopak také někoho obdarovat. Provětrejte skříně, poličky, šuplíky a zjistěte, zda v nich náhodou není něco, co se vám už nehodí, ale někoho jiného by mohlo ještě potěšit. Mohou to být knihy, hračky, oblečení, porcelánový servis, gramofonové desky, nářadí pro kutily, dekorativní či dárkové předměty apod. Prakticky cokoli v dobrém stavu. Hlavní podmínkou je funkčnost a výborný stav.

Stejné jsou i hlavní organizátorky, byť jedna změnila příjmení a druhá přivedla na svět novou posilu týmu Anežku. „Nedávno jsem vzpomínala, jak jsme s Léňou před pěti lety netrpělivě čekaly, jestli vůbec někdo přijde. Občas vrzly dveře a my s nadšením vítaly každého příchozího - no, žádný velký frmol to nebyl, ale úplný propadák taky ne. Nevzdaly jsme to a s každým dalším rokem vás bylo víc a víc. Loni už nám prostory Komunitního centra Prádelna začaly být místy trochu těsné - a to je prostě boží. Když se každý rok vracíte (někteří nevynechali ani jeden ročník!) nebo když s námi zůstanete na čaj či kafe (někteří se nemůžou odtrhnout a zůstanou i třeba celé odpoledne a zapojí se), nebo když se nemůžu prodrat na konec místnosti, protože vás je prostě moc - to jsou prostě chvíle, kdy si říkám, že to fakt má smysl. Zůstaňte naladěni a pomalu začněte provětrávat vaše domácnosti,“ vyzývá jedna z hlavních organizátorek Michaela Veselá.

Freeshop funguje na stejném principu

V Komunitním centru Prádelna je otevřen celoročně tzv. Freeshop, který funguje na stejném principu, neboť i v běžném provozu preferují zaměstnanci centra udržitelnost zdrojů a nejen touto akcí také upozorňují na zbytečné nakupování dalších a dalších věcí, když kolem je pořád tolik těch, které ještě poslouží a potěší. Věci, které si nenajdou svého majitele, poputují jako každý rok do azylového domu Černý most, příp. do Červeného kříže. Využije se vše, co přinesete, a to do posledního kousku.

„Před pěti lety jsem přišel nakouknout spíše ze zvědavosti, ale od té doby jsem pravidelným návštěvníkem Vánoc zdarma. Tato koncepce, jejíž součástí je také tzv. Freeshop v našem komunitním centru, do kterého si již našlo cesto množství pravidelných návštěvníků, smysluplně podporuje udržitelnost konkrétními činy, a proto je mi velmi blízká a podporuju ji. Kromě výše uvedeného objektivního přínosu nabízí také dobrý pocit z obdarování někoho dalšího. Tudíž určitě přijdu „nakoupit“ a přispět do „vánočního obchodu“ i letos. Věřím, že se na Vánocích zdarma s některými z vás potkám, neboť návštěva bývá díky skvělé atmosféře zážitkem pro každého,“ zve JUDr. Petr Lachnit.

„Vánoce zdarma“ mohou letos návštěvníci přijít zakusit v sobotu 14. prosince od 10 do 16 hodin a v neděli 15. prosince od 10 do 14 hodin. Každý si může nejen vybrat dárky, přinesené ostatními, sám přispět do nabídky, ale třeba také jenom si dát čaj, zákusek a chvilku posedět.

