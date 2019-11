Ladislav (NOB): Ave Caesar

Blouznivci, kteří nerozumí pojmům svoboda a demokracie, slavili den před soudním jednáním s obžalovanou Romanou Frieselovou třicáté výročí Velké sametové revoluce. K výše uvedeným vyprázdněným pojmům patří i svoboda vyjadřování. Omezená svoboda slova není svoboda slova.

V Evropě jsou demokratické režimy například v Itálii a Španělsku, a mají v nich zaručenu i svobodu projevu. Náš největší přítel a spojenec USA, taktéž nebudou nikým soudným považovány za nedemokratický režim. Mají tzv. absolutní svobodu slova, zaručenou 1. dodatkem ústavy.

Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.

Společenská nebezpečnost údajných pachatelů trestné činnosti, spočívající v různých gestech, tetování a slovních vyjádřeních, je naprosto nulová. Vadí pouze soudcům, státním zástupcům a soudním znalcům, kteří by naopak měli být garantem svobody a rovnosti všech před zákonem. V tomto svém vznešeném poslání naprosto propadají a po vzoru bývalého Rakouska-Uherska neustále pátrají po zločincích, kteří nemají ty správné názory.

V případě Romany Frieselové navíc selhává soudní systém v oblastech, které má naopak sám zabezpečovat. Mladá soudkyně okresního soudu v Teplicích, s krásným českým jménem Lucie Yakut (manžel je Turek), patrně nikdy neslyšela o pojmu presumpce (předpoklad) neviny. Ten je v principu založen na tom, že na obžalovaného je do vynesení právně platného rozsudku pohlíženo jako na nevinného. Podle informací, které mám k dispozici, se na paní Romanu Frieselovou, členku politického hnutí Národní obroda, soudkyně dívala jako na již odsouzenou a bez pochyb vinnou. Celé jednání byla fraška, dopředu připravená. Soudní znalec věděl, že obžalovaná je příznivcem neonacistické scény a že v Dubí hajlovala.

Obžalované byla odepřena některá základní práva, která jsou běžná ve vskutku svobodných režimech. Předně je to právo na spravedlivý proces. Dopředu připravené rozsudky, kdy má soudce jasno ještě před samotným jednáním, do demokratické společnosti nepatří.

Dále jí bylo upřeno právo na obhajobu. Hlavní slovo měl, po vzoru prokurátora Josefa Urválka, neomylný soudní znalec a historik Jan Boris Uhlíř. V zažitých demokraciích je u soudu běžné, že obhájce se může vyjádřit ke všem bodům obžaloby, ke všem svědkům a znalcům a může také klást otázky. Podle účastníků veřejného jednání bylo obhájci Norbertu Naxerovi opakovaně, soudkyní, bráno slovo a k jednotlivým bodům soudně znaleckého posudku se nesměl vyjádřit. ,,Zamítá se!"

Na jednu stranu spěch a neprodlužování jasného případu chápu. Soudkyně chtěla mít nepříjemnou událost již za sebou. Přála si ,,to sfouknout“ co nejdříve a jít v klidu na kebab. Bohužel, tam kde fungují, jak mají, demokratické principy, svobody a práva, neskutečně zdržují a morálně uvědomělý státní úředník pak nemá klid na práci.

Další nepochopitelnou groteskou bylo samotné zkoumání tetování na těle obžalované. Jak je možné, že byly připuštěny důkazy, které s údajným hajlováním v Dubí nesouvisí (obžalovaná byla na demonstraci oblečená), a byly pořízeny neoprávněně? Při výslechu na policejní stanici podlehla paní Frieselová nátlaku vyšetřovatelů a nedobrovolně se před nimi musela svléknout do spodního prádla.

Z popsaného je zřejmé, že byla porušena stará latinská právní poučka: Audiatur et altera pars – Nechť je slyšena i druhá strana. Pevně doufám, že odvolací instance bude právně na výši a politický proces s nevinou Romanou Frieselovou vrátí do správných kolejí. Jednání soudkyně Yakutové dává obhájci do rukou silnou munici.

V jedné věci soudní znalec mile překvapil a těším se, jak čeští vlastenci vezmou jeho slova vážně. Podle jeho vyjádření by mu nevadilo, kdyby obžalovaná provolávala Ave Caesar a měla přitom na tričku nápis Morituri te salutant – Jdoucí na smrt tě zdraví. Sice, k naší škodě, nemáme císaře a na smrt nás, spolu s celou Evropou, odsoudila jiná žena, mluvící německy, ale i tak je to dobrý počin. Necháme si natisknout na trika latinský nápis, budeme zdravit veřejně Ave Caesar, zvedneme přitom pravici, a to vše k nemalé radosti pana Uhlíře.

Díky Jene Borisi.

Ave Caesar!

(převzato z Profilu)

František Karel Ladislav NOB

Samostatný kandidát do zastupitelstva Strakonic za NOB

