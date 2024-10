Lang (ANO): Nová, lepší opozice ve čtyřech lidech? Vy se nestydíte?

Děkuji, pane místopředsedo.

Ano, tady vidíme v přímém přenosu novou, lepší opozici. Pan Michálek tady vystoupí s nějakým pamfletem, čte to tady jako tichej don. Ještě před měsícem by ho to zcela nezajímalo. Já vám nevěřím ani nos mezi vašima očima. Vy prostě tady teď vystupujete. A když jsem tady zaslechl ve vašem projevu jenom slovíčko "digitalizace", že zase se zajímáte o nějakou digitalizaci - proboha, občané, nedávejte hlas nikomu z Pirátů! Jakákoliv digitalizace rovná se další obrovský průšvih, něco jako digitalizace stavebního řízení.

Vy, nová, lepší opozice ve čtyřech lidech? Váš klub, tři přednostní hlasy? Vy se nestydíte tam vůbec vylézt a teď tady povídat? My tady tři roky bojujeme za zájmy občanů, my tady tři roky posloucháme ty věci, chodíme sem ve čtvrtek na písemné interpelace, chodíme sem na ústní interpelace. Vás jsem tady vůbec neviděl, jo? Vy jste pro všechno hlasovali, jeden z vás potom zbaběle prchl, aby zůstal ministrem zahraničních věcí. Vaše bárka se totálně potápí a vy tady povídáte takovýhle bláboly? To jsou bláboly, pane kolego. Nic jiného v tom není.

Vůbec se (nepřipojujte?) k nám, ke konstruktivní opozici hnutí ANO nebo SPD. Vy jste nějaký volný radikál, vy tam ve čtyřech lidech máte násobky platů, sosáte dál, jo? Nechali jste si místopředsedkyni Poslanecké Sněmovny, která buď bude Johanka z Arku, nebo se čeká, kdo tedy rozhodne, že se odvolá, neodvolá. Já vám nevěřím vůbec nic. Zabalte to, běžte někam pryč. Vy jste neštěstí pro Českou republiku. Vy jste neštěstí pro tuto Poslaneckou sněmovnu.

Kolikrát my jsme bojovali, třeba na bezpečnostním výboru, s vašimi různými návrhy. Dvacet lidí dospělých, vysokoškolsky vzdělaných tam nevědělo, jak se k tomu má postavit, co vy jste prostě vymyslel. Ale protože jste byl ještě součástí pětikoalice, tak jsme říkali - no, nějak to tak bude. A my říkáme - do prčic, hodinu a půl, dvě hodiny tady řešíme nějaký návrh pana Michálka a potom se k tomu (nesrozumitelné) nějaké stanovisko. Běžte už do háje!

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



