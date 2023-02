Lang (ANO): Udělá se tam vzpoura a z policejního vězení uteče třináct migrantů!

reklama

Děkuju, paní místopředsedkyně. Já stejně tak jako kolegové využívám dnešní situaci, kdy zařazuji nový bod programu a chtěl bych ho zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech s názvem Co se děje v Záchytném zařízení cizinců Bálková na Plzni-sever? Já to zařazuji z toho důvodu, že jsem opravdu včera chtěl interpelovat pana ministra vnitra Rakušana, pod kterého Záchytné zařízení cizinců spadá. A vzhledem k tomu, že se nedostavil, tak jsem neměl, s kým, tak jsem tu přihlášku stáhl a využil jsem této příležitosti, kdy mám teda pět minut proti včerejším dvěma minutám, abych se tady zeptal na některé otázky. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10456 lidí

O co se mi jedná? Já shodou okolností jsem zvolen za Plzeň-sever, to znamená přímo za region, ve kterém se nachází Záchytné zařízení pro umístění cizinců Bálková, kde došlo toto úterý k velice politováníhodné situaci, kdy vlastně 13 azylantů nebo 13 migrantů, kteří tam byli zadrženi - jsou to všechno Marokánci - tak vlastně využili, byla tam udělaná vzpoura a oni z tohoto zařízení uprchli. A vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o velice závažnou věc, tak já bych se chtěl doptat pana ministra vnitra a chtěl bych vlastně toto zase i do nějakého kontextu té situace, kdy tady říkáme, že vlastně ta bezpečnostní situace v naší republice se postupně zhoršuje, že prostě nám ubývají policisté, když již klesli po těch 40 000 policistů. A považuju toto za velice závažné, protože mi moji voliči z toho z toho regionu, kde já shodou okolností asi 20 kilometrů vzdušnou čarou, též bydlím, tak se mě na to dotazují a chtěli, abych to tady vznesl.

Záchytné zařízení pro umístění cizinců v Bálkové vzniklo v roce 1998 v bývalém objektu střední policejní školy, který předtím sloužil jako škola v přírodě. Svému účelu slouží od té doby, kdy v současné době - abyste věděli - je tam zachyceno 62 cizinců. Jsou to běženci, migranti, jsou z různých států, většinou je to severní Afrika. Jsou to lidé, kteří se nedopustili jenom běžného překročení státní hranice třeba bez cestovních dokladů, kdy se dá zákaz pobytu a ta osoba je vypuštěna s nějakou lhůtou, aby se dostala zpátky domů. Tady jde o to, že tito lidé se dopustili nějakého závažnějšího jednání, pro které jsou zajištění v tomto zařízení. Je to vlastně policejní vězení ve své podstatě, kdy ti lidé čekají na to vyhoštění.

V úterý se stalo to, že 13 těchto migrantů vlastně překonalo tam nějaké zajištění. Ještě je taková zajímavá věc: Uvědomme si, že přestože to patří pod Ministerstvo vnitra, tak tu vnitřní ostrahu tam provádí nějaká najatá civilní bezpečnostní agentura, která podle počtu těch zajištěných cizinců tam má nějaké početní stavy.

Já vzhledem k tomu, že se zabývám oblasti bezpečnosti, tak vím, že vlastně policie, která to předtím střežila to opustila, proto tam byla najatá ta bezpečnostní agentura z důvodu vlastně nedostatečných počtů kapacit cizinecké policie - to je první chyba. A potom co se stalo. Uteče nám tady do okolních lesů, kde, jak říkám, i já bydlím, prostě třináct migrantů, Marokánců, ve věku 19 až 45 let. Tam je, prosím vás, celá řada chatových osad. Jsou tam lidé, naši spoluobčané, kteří tam bydlí prostě na trvalé pobyty, mají tam prostě chaty, celoročně to tam obývají a bylo jim řečeno ze strany policie: zamkněte se a buďte rádi, že prostě k vám nedoběhne třeba ten běženec. Ten běženec prostě, když se tam objeví někde, tak chce auto, aby mohl třeba někam dál pokračovat. Je to zcela neúnosná situace, za kterou já plně tedy říkám, že zodpovídá opět ministr vnitra Rakušan, který prostě opět, jak je vidno, nezvládá situaci v této oblasti.

Je neskutečné, že prostě z policejního vězení vlastně uteče, udělá se tam vzpoura a uteče nám třináct migrantů. Byly tam nasazeny tři zásahové jednotky ze tří krajů, dva vrtulníky. To policejní opatření stálo možná x milionů korun, oproti tomu, kdybychom tam měli dostatečné kapacity policistů a prostě střežili jsme to, jak jsme to střežit měli. Já sám jsem pracoval u cizinecké policie, takže v předchozím období se tyto věci neděly a nestávaly. Není to standardní, aby nám prostě z policejního vězení utíkali do okolních lesů migranti nebo běženci.

Chci říci, že je třeba se tedy tam na tu situaci podívat, přijmout nějaké opatření. Já budu samozřejmě i na bezpečnostním výboru se na to dotazovat, ale vzhledem k tomu, že bezpečnostní výbor je až za tři týdny, tak se domnívám, že ta situace je natolik závažná, že jsem volil tuto formu, abych zde vlastně vás s tím seznámil. To znamená, není to normální věc, měli bychom se na to podívat a doufám, že Ministerstvo vnitra přijme opatření takového rázu, aby k tomu již nedocházelo a aby naši spoluobčané, kteří tam žijí v tom regionu, se nemuseli obávat o svoji bezpečnost. Děkuji.

