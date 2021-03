Langšádlová (TOP 09): Vy ohrožujete bezpečnost našeho státu

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, já navážu na předchozí téma. Poté, co bylo rozhodnuto o stavbě jaderného bloku Dukovany, vláda k tomu přijala usnesení definující bezpečnostní zájmy státu k tomuto projektu. Bylo to D 56/2020 a V 147/2019. Následovala smlouva mezi státem, ČEZem a EDU II. EDU II a ČEZ se zavázaly řídit se bezpečnostními požadavky státu a tím, že doloží státu, že zapracují všechny bezpečnostní požadavky do zadávací dokumentace. Následuje dokument ze 14. 9. 2020, který podepsal pan vicepremiér Havlíček, zpracovali ho zástupci bezpečnostních institucí a z toho vyplývá, že ze 17 těchto bezpečnostních požadavků schválených vaší vládou bylo zapracováno 5 do zadávací dokumentace.

Pane premiére, můžete, prosím, garantovat, že budou všechny vaší vládou schválené, přijaté bezpečnostní požadavky zapracovány do zadávací dokumentace? Můžete mi říct, jak je možné, že bezpečnostní instituce na to měly málo času? Můžete mi, prosím, říci, jak je možné, že doteď nebylo garantováno, že vámi schválené bezpečnostní požadavky budou zapracovány? Jak je možné, že chcete postupovat podle § 29a zákona o zadávání veřejných zakázek, aniž byste to v tom postupu zohledňovali? Já nerozumím těmto postupům a mám proti tomu zásadní výhrady, protože vy opravdu ohrožujete, pokud nezajistíte to, aby to bylo zohledněno, bezpečnost našeho státu, na které by nám všem mělo záležet. Děkuji vám.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Langšádlová (TOP 09): Ekonomickou a bezpečnostní rovinu dostavby Dukovan oddělovat nelze Langšádlová (TOP 09): Rusko se dostává do pozice uchazeče o hlavního dodavatele Langšádlová (TOP 09): Financování dostavby jaderné elektrárny je velkou zátěží Langšádlová (TOP 09): Chceme zachovat co nejvíce podnikatelské činnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.