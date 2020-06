Laudát (KAN): Aleně Schillerové už moc nezbývalo k Jakešovým bojlerům

reklama

nebo zasmát? - středeční Výzva Speciál (opsáno ze serveru, asi mají velkou Výzvu i Speciál) na Seznamu je tu pro vás: Aleně Schillerové už moc nezbývalo k Jakešovým bojlerům. Rozhovor začala tím, že nebude druhý Kalousek. To je její první a skoro poslední pravdivý závěr. Obeznalí politické situace si už dělají srandu z anoisty v blahé paměti omílaného grafu, jak Kalousek největší rozpočtovou sekyru polistopadové historie zatnul. Aktuálně na sekyru Babiše a Schillerové už ani papír A4 stačit nebude. Tak to dopracovali. A jak to ministryně zdůvodnila? Absolutně bezprecedentní situací. Nepomohlo ani redaktorovo připomenutí, že krizi rozpočtu roku 2008 Babiš okomentoval větou: "tvrdá čísla a fakta není potřeba nějak okecávat". Škoda, že tvrdá čísla a fakta z měsíců před čínskou nákazou redaktor Schillerové nepřipomněl. Už tam se erár začal propadat do rekordních deficitů. Ale ministryně nenechala nic náhodě. Krizi 2008 studovala, ale inspiraci nenašla (což ani nemusí připomínat, to vidíme, že nenašla).

Vláda se chce krizí "proinvestovat". Původní rozpočet na letošní rok počítal s investicemi 146 miliard, teď to bude s požehnáním komunistů miliard 200. Hodně z navýšení půjde do dopravy. Kdo zná praxi, bude to víceméně znamenat, že letos budou zaplaceny faktury.

Když se rozhovor stočil na reformy, tak jsme se dověděli, že její ministerstvo dělá "dílčí reformy" permanentně. Ano, reforma DPH na pivo je nezapomenutelná. "Heleďte se, ono se 30 let neudělalo v oblasti důchodové reformy vůbec nic". Děla první dáma státní kasy dále, když před tím oznámila, že se práce na důchodové reformě přerušují. A dospěla i k poznání hodného Nobelovy ceny : "ono to není vůbec nic jednoduchého, protože to mnohdy třeba vyžaduje určitá nepopulární opatření". To už tak bývá paní ministryně, že když někde chcete navyšovat, jinde musíte brát. A za co se Schillerová schovala? Za analýzu OECD. Sama ji objednala, jak se nám pochlubila. Teď je v připomínkovém řízení. Jo, cizinci určitě vyřeší problém českých penzí. To tak až teď zase uschne, a potom naprší.

Demokratické opozici neopomněla vmést do tváře číslo, které mohou brát vážně pouze hlupáci. Ono prý vyřešila krizi levněji, než by jí vyřešila opozice. Tak jednak, zatím nevyřešila nic, protože krize ještě neskončila, ale naopak začíná. A to číslo 722.8 s přesností na desetinné místo je směšné.

Z termínu sedmiletá konsolidace dluhů běhá mráz po zádech. Tahle vláda nic nedokázala, co by směřovalo k budoucnosti. A když už byla řeč o penzích, tak tato vláda možná propásla osudovou možnost udělat něco s penzemi v době právě skončeného období růstu. Jen připomenu, že podle propočtů bude kritický rok cca 2030. Potom už neřešené stárnutí populace hrozí přerůst v ekonomický kolaps, nebo živoření penzistů, závislých pouze na státních dávkách, nebo mezigenerační válku. A možná i jakýsi koktejl všeho dohromady. Tak si můžete vybrat.

Na závěr jsme se ještě dověděli, že i této absolutně bezprecedentní situaci se ministryně učí anglicky hned u dvou angličtinářů. Tak alespoň něco.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

