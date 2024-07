Laudát (KAN): Amerika přepřahá, hulvátství a nenávist pokračuje dál

Amerika přepřahá, hulvátství a nenávist pokračuje dál:

S vysokou pravděpodobností se v blížících prezidentských volbách postaví exprezidentu Trumpovi demokratická kandidátka Kamala Harris. Přes silná prohlášení je jasné, že Trump a jeho "neméně povedený" kandidát na viceprezidenta J. D. Vance jsou nervózní. Kdyby si byli tak jisti svým úspěchem, tak vynechají hrubé urážení paní Harris. Oba stahují kdysi předvídatelnou Republikánskou stranu do ještě větších bažin, než tomu bylo před čtyřmi roky. Tomu sekundují i někteří důležití kongresmani, včetně jejich šéfa.

Pohled na dnešní republikány je tristní a hodně smutný. Právě v časech, kdy se levičáci snaží podkopávat klíčové hodnoty americké společnosti, odpovídají na nové výzvy místo řešení urážkami od člověka, jehož hnací silou je ukřivděnost. Celou poválečnou éru byli republikáni předvídatelnou záštitou svobody a demokracie. Nyní naopak generují nepředvídatelnost a chaotické rozhodování případného prezidenta. O sjednocování americké společnosti nemůže být z jejich strany ani řeči. Situace je o to smutnější, že u silných demokratických států dnes neexistuje slušná a zodpovědná konzervativní pravice, ale témata přebírají populisté, extrémisté a křiklouni. To jen dál v očích veřejnosti diskredituje tolik potřebný konzervatismus, který by alespoň částečně do neklidných dob vnesl prvek stability. Říkám částečně, protože současný svět je komplexní dynamický systém o mnoha vzájemně se ovlivňujících neznámých a matematiky znalí vědí, že takový systém se řídí pravidly nelineární matematiky.

Trump Ameriku větší neudělá, ale může ji udělat výrazně menší svojí naivitou. Demokraté některými svými názory mohou dál rozklížit hodnotově labilní společnost. Tak si vyberte, vlastně Američané, tak si vyberte. A oni si na podzim vyberou.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

