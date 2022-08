Laudát (KAN): Farského by "léčila" z názorů v koncentráku

reklama

kandál vyvolala poslankyně Andrea Babišová, kterou Farského názory natolik rozčílily, že by ho poslala na 14 dní do koncentráku. Co tak děsivého Farský řekl? Při příležitosti 54. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy (v tehdejším pojetí současníků okupace Rusáky) řekl, že "21. srpen 1968 ukázal, že Rusové v roce 1945 nepřišli naši zemi osvobozovat, ale dobýt" (omlouvám se za možná ne zcela přesnou citaci).

Andrea Babišová, dle Wikipedie narozená 14. dubna 1972, atmosféru onoho srpnového rána 1968 nepamatuje. Slzy, beznaděj, zklamané naděje miliónů Čechoslováků, první mrtví v ulicích. Sovětský svaz se od říjnové revoluce snažil ovládnout co nejvíce zemí světa. Samozřejmě mezi nimi dlouhodobě figurovalo i Československo. Na to si soudruzi z Kremlu budovali pátou kolonu v zemích, na které měli zálusk. Ostatně vrah Klement Gottwald se tím ani netajil, když v parlamentu ještě před válkou křičel, že se jezdí do Moskvy učit, jak zakroutit oponentům krkem. I stalo se.

Rusové neudělali nic jiného, než že pro své imperiální zájmy využili vítěznou válku a země a území, kam se bota jejich vojáků dostala, už se nemínili vzdát. Proto NDR, politicky a silově ovládnuté Československo, proto Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a několik roků část Rakouska. Stalinovi byly koncentráky a utrpení lidí úplně fuk. Sám to praktikoval a podle historických dat jeho krutovláda nad národy ruské říše byla ještě krvavější a s větším počtem mrtvých, než ta Hitlerova. Oba ďáblové XX. století si klidně mohli podat ruku, což se odehrávalo ve věcné rovině už mnoho let před napadením Sovětského svazu a vyvrcholilo rozdělením a okupací Polska. To vůbec nic nemění na hrdinství vojáků, kteří tisíce kilometrů daleko od svých domovů pokládali za naše předky své životy.

Jinou věcí je, jak s jejich hrdinstvím, krví a životy následně ruští komunisté naložili. Asi bych to jako Farský neřekl, ale vzpomínám si na vyprávění pamětníka událostí 1968, že na vratech hasičárny kdesi v severních Čechách byl nápis 1945 - šest let jsme na vás čekali, 1968 - tisíc let toho budeme litovat.

Když začínala Babišové spolustranička Válková ve Sněmovně v roce 2013, uvedla se výrokem, že se Čechům za druhé světové války zase tolik nestalo. Sklidila bouři nevole, ale do koncentráku ji nikdo z nás tehdy neposílal.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

