Laudát (KAN): Hrůza hodování vlád po roce 2013 se teď ukáže v plné nahotě

Zalezli: na pozadí hrozivých čísel a ještě hrozivějších prognóz vývoje české ekonomiky, se místo pravdy a diskuze o nástrojích řešení, stále více mlčí. Už i zastánci "proinvestování se" krizí se příliš neukazují. Jednak jsou to jen ona pověstná "těšínská jablíčka" a jednak to ani není možné. Kdo jenom trochu přičuchnul k investování např. do technické infrastruktury či bydlení, ví, že naše republika je ochromena změtí zákonů, podzákonných předpisů, snadnou zneužitelností práva k blokování rozhodnutí, špatným stavem státní správy a atmosférou kriminalizace.

A potom to má i druhou stranu mince. Představte si, že by se stal zázrak a například by stát mohl investovat do rychlé dostavby chybějících dálnic. Sice tím vylepšíte ekonomickou bilanci hospodářství, ale plošný nárůst životní úrovně obyvatel to nepřinese. Pokud se stát na stavby s problematickou návratností zadluží, po čase obří dluh bude brzdit ekonomiku. Jen bych připomenul, že před časem pouze Pražský okruh a dálnice D1 z Prahy do Brna splňovala ekonomické parametry na svojí výstavbu. Samozřejmě, intenzity dopravy narůstají, tak se do těchto parametrů vejdou možná i části dalších dálnic.

Je třeba investovat do projektů, které podpoří zdravý ekonomický růst. Co by stát příliš finančně nebolelo, ale mohlo by v krátkém čase přinést znovuoživení ekonomiky, je podpora investic v soukromém sektoru. Ne dotace, ale velkorysejší zákony pro investice, zjednodušení podnikatelského prostředí. Jenže, na systémové změny v podnikání tahle vláda nemá znalosti a schopnosti.

Velmi bych varoval, aby jsme se v blízké době zhlédli v německém přístupu, kde lze očekávat, že investice budou velkorysé. Jednak německé vlády již nějaký čas aplikují politiku, že dávají část státních příjmů stranou do rezervy, kterou při následné ekonomické depresi použijí na investice, které jsou už připraveny. Takže i přes obrovské výdaje se jejich země nemusí dramaticky zadlužit.

Babiš od svého nástupu dělal pravý opak, vyraboval peníze ze státních organizací typu Lesy ČR, Řízení letového provozu, myslím, že i z Budvaru, z Letiště Praha, zlikvidoval privatizační fond a navýšil odvody z dividend ČEZu do státního rozpočtu. Takže v dobách nejhorších budeme muset vedle dalšího dotovat obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, věnovat rychle desítky miliard do boje proti suchu, musíme sehnat peníze na případnou výstavbu jaderných bloků.

Hrůza hodování vlád po roce 2013 se teď ukáže v plné nahotě. V tuto chvíli je obrovské riziko, že se v naší zemi potkají dvě velké krize současně - sucho a ekonomický propad. Když k tomu přidáme nevyřešenou penzijní reformu a víceméně hraniční výkonnost českého průmyslu z důvodů malých inovací a struktury výroby, máme namíchaný více než smrtelný koktejl. Každému by mělo být jasné, že tahle vládní sestava na zvládnutí takové krize nemá. Je třeba změnu, jinak bude zle.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

