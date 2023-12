Laudát (KAN): Jen někteří ze Spolu mohou být spolu

reklama

Jen někteří ze Spolu mohou být spolu: nejvyšší vedení TOP 09 se usneslo, že "Kalúsek cez padáky" nemůže kandidovat, kam chce, ale měl by kandidovat, kam nechce. Těžko si lze představit projevení větší slabosti, než se povedlo v případě zamítnutí nominace Miroslava Kalouska na kandidátku do europarlamentu. K smíchu jsou i argumenty, které se objevují v mediálním prostoru. Korunu všemu nasadil jeden politolog, který rovnou konstatoval, že "kroužkování je problém". Pominu, že daný politolog je nejen problém, ale rovnou blbec. Pokud někdo dýchá s idejemi a se svojí stranou či hnutím, tak by takové hlasování, jaké se odehrálo v nejvyšším patře TOP 09, nemělo vůbec spatřit světlo světa. Respektive mohlo, pokud by objekt hlasování zastával nějaké extrémní názory, nebo měl nějaký jiný problém. To však není případ spoluzakladatele strany TOP 09 Kalouska. Politika je nemilosrdnou výběrovou záležitostí a kandidátka má šanci oslovit voliče, pokud má silného lídra a za ním znalou a pracovitou šedou zónu. Kandidátka Spolu nebude mít ani jedno, protože "skokany nebrat" a ti ostatní jsou většinou bída s nouzí. Jestli tohle bude koalice Spolu praktikovat v parlamentních volbách, tak hrozí Česku slovenská cesta a EU další trublemaker. Zajímavé bude, co se bude dál dít v TOP 09. Nedávno proběhl zcela sterilní sněm, ale z členské základny dostal Kalousek 10 krajských nominací ze 14. To mluví za vše.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Takto vyvolané šílenství je schopné nakazit početné vrstvy společnosti Laudát (KAN): Odolnost mladých lidí klesla Laudát (KAN): Už se ani nenamáhají zjistit si pravdu Laudát (KAN): Zapomenutý příběh listopadu 89

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE