Laudát (KAN): Kde ty prachy jsou? Co se tady mohlo stát?

Pražské zastupitelstvo by rádo novou koncertní síň. Lákavé, jednoduché téma. O nové koncertní síni se v Praze diskutovalo už v době před rokem 89. Když se na své zahraniční cestě Česká filharmonie na podzim 89 postavila proti rudému režimu, křičel komunista Štěpán, že "mohli jste mít novou koncertní síň a budete mít hov**". Kdo nepamatuje, tehdy byla Česká filharmonie výkladní skříní zemí za železnou oponou a mezi čelnými hudebními tělesy na světě.

Téma koncertní síně bylo oživeno hned po roce 89. Dokonce snad měli Japonci, velcí obdivovatelé české hudby, nabízet Havlovi, že náklady na výstavbu síně uhradí. V roce 97 po ukončení rekonstrukce Obecního domu jsem primátorovi Koukalovi navrhoval, aby se "nakopnutá škatule", což bylo jedno z označení "Pakulu"- Paláce kultury, zbourala a na jejím místě s přesahem nad Nuselské údolí vybudovalo nové kongresové centrum s velkou supermoderní koncertní síní. Dokonce byla spočítána cena za demolici "škatule" - tehdy 50 miliónů korun. Bylo by to drahé, a navíc už se blížil čas zasedání MMF a Světové banky (v roce 2000). S tím byl můj názor odmítnut.

Nakonec jenom sanace azbestu vyšla mnohem dráž, než demolice pro komunistické sjezdy, postaveného neosobního lidem odcizeného monstra. Nakonec jsem se v Pakulu v roce 98 ocitnul v týmu party zastupitelů, která měla zajistit, aby nám s ostudou nesebrali pořádání výročního zasedání MMF a SB. Ale to už je jiný příběh na mojí životní cestě po zbabraných a zadřených pražských projektech.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Nyní se téma nového stánku hudby vrací. To je v pořádku a vítám to, kdyby ovšem pražskou radnici neřídila (myslím Piráty a Pražané sobě) nejméně výkonná parta od roku 89. Běží jim třetí rok volebního období a není za nimi nic, kromě posezení na nábřeží u kavárny Slávie, na kterém ani před covidem skoro nikdo neseděl, ulice rozvrtané drobnými úpravami (některé i opakovaně bez jakékoli koordinace), úmyslné komplikování dopravy bez jakýchkoli pozitivních efektů. Ale, co je asi nejhorší, ty dva subjekty nejsou schopné připravit, natož realizovat, žádnou ze strategických staveb, které by Pražanům přinesly novou kvalitu života.

Stojí výstavba metra D, vůbec se fyzicky nerealizuje žádná část Městského okruhu, žádná ze sběrných radiál, zapomeňte na nové tramvajové tratě, na nové, či rekonstruované mosty. Pořád se jen vyrábějí studie, práce na dříve schválených projektech se zastavují a přehodnocují (Radlická radiála)... prostě nic, kromě bezcílného aktivismu. Na skutečně chytré město zapomeňte. To oni jen o tom vykládají, aby v lidech navodili pocit, že to jsou ti noví a chytří, prostě cool. Jejich neschopnost vybudovat řídící systém v pražských ulicích je stejný, jako ty ostatní položky jejich "schopností". Abych byl spravedlivý, postavili v Tróji novou lávku po té spadlé. Sice jim to trvalo déle, než spadlý obří most v Janově, ale jako první vlaštovka dobrý!

Ale proč projekt nové koncertní síně nevyužít k něčemu jinému? Ke sdělení, co Pražany pod vedením téhle party nejen v Praze, ale s ambicemi vládnout v celé republice čeká - pořádné osolení jejich peněženek pomocí zvýšení majetkových daní. Tak nám nevýkonní soudruzi ve čtvrtek sdělili, že na novou koncertní budovu ( 6 miliard) Praha mít nebude. Podle Pražana sobě Vyhnálka máme údajně nejmenší daně z nemovitostí na světě. Kdo nic nedělá, neměl by ani moc utrácet. To snad zní logicky. Takže jednoduchý dotaz - kde ty prachy jsou? Do covidové krize do městské kasy tekly rekordní příjmy.

A ještě jedno zamyšlení na závěr: někteří se netajíte nadšením z republikové koalice Pirátů a STANu. Sice máte obavy z levičáckých nápadů Pirátů, ale ukájíte se nadějí, jak je budou "rozumní" starostové v jejich levičáckých experimentech brzdit. Jak v praxi jedna ze soft variant vypadá, je vidět v Praze. TOPka a zástupci Starostů Piráty a Pražany sobě brzdí. Stačí připomenout šmírování elektroměrů, zákaz jízdy aut ve vyhrazených pruzích mimo vyhrazenou dobu ( i v noci), ... brzdí, na radnici teče nenávist a Praha ve svém rozvoji přešlapuje na místě.

Republika si brzdění nemůže dovolit. Je v nejhlubší krizi od svého vzniku v roce 92. Potřebuje uvážlivé reformy a hlavně pracovitost a výsledky. Příklad z Prahy ukazuje, že zatím to tak nevypadá. A naše země dál v krizi padá a leckdo se raduje, i když naše hlavní město stagnuje.

