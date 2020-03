Laudát (KAN): Lidé zatažení do slovenských špinavých her působí i v Česku

reklama

Slováci dnes rozhodnou a ukážou nám cestu: v sedm ráno začaly na Slovensku dlouho očekávané volby. Od doby "všichni proti Mečiarovi" se bude jednat o další přelomové volby v dobrém, nebo špatném. Nikdo totiž neví, co se bude následující noc a další dny odehrávat. Favoritem je podle posledních průzkumů OLaNO, strana Igora Matoviče se 45 členy. V éře "antimečiar" existovala podstatná věc - výkonný lídr. Tím byl Mikuláš (Miky) Dzurinda. Pokud by se Matovič stal premiérem, sotva by dosáhl skutečné vnitřní změny. Na to musí mít armádu lidí, ochotných hodit všechno za hlavu a odpomoci zemi od mafií, nevýkonné a korupcí prolezlé státní správy. Je naivní tvrdit, že všechno zůstane při starém, jen mafie zmizí. Možná jsme se při pohledu na Slovensko příliš nechali zlákat atraktivními tvářemi Kisky a Čaputové v prezidentském úřadu. To bylo vyvoláno i vnitřními pocity části naší společnosti, která nesnáší Zemana. Skutečné Slovensko je však za touto fasádou. A to věru přitažlivé není. Tím skutečným Slovenskem je mafiemi a klientelismem prorostlá státní správa, vládnoucí Ficův Smer, který si spletl soukromý byznys s odpovědnou správou země. Klientelismus ale prorůstá i do spodních pater společnosti - na radnice, do podnikání apod.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Naše země má k tomuto modelu vládnutí nakročeno úplně stejně, jenom se tady zatím neobjevil spouštěč odporu v podobě násilné smrti dvou mladých lidí. Je ale alarmující, že lidé zatažení do slovenských špinavých her působí i v Česku. Proto by nás dnešní dění na Slovensku mělo eminentně zajímat. Dnešní noc bude dlouhá nejen pro Slováky. Měla by být dlouhá i pro zodpovědnou část naší společnosti. Slováci nám můžou ukázat cestu z marasmu stejně, jako ukázat cestu do ještě většího marasmu a nestability. Oba scénáře jsou v tuto chvíli na stole. Slovenská scéna je stejně pestrá a nevypočitatelná, jako ta česká. Nechybí fašisté, šašci, lidé, kteří nejsou na moc připraveni, ale mají jasno, že za jejich vlády bude líp, mesiáši a spasitelé.

Držme Slovákům palce. Jejich vítězství rozumu a odpovědnosti bude i naším velkým vítězstvím. Přeji zemi pod Tatrami úspěch a vám hezký víkend.

