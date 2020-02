Laudát (KAN): Výskyt nemehel ve vrcholné politice narůstá

reklama

Jejich nejnovější rojení, po ministerstvu dopravy, bylo objeveno v Karlových Varech kolem hotelu Thermal. Zdá se, že tato brutalistní stavba manželů Machoninových už teď má smůlu ( a to ještě rekonstrukce ani pořádně nezačala). Vnuk slavné manželské dvojice architektů Jan Kordovský se s tím nemazal a na kameru České televize rovnou řekl, že ministryně financí Schillerová lže. Z jejích úst už snad jen zbývalo dodat, že za to, že s potomky a dědici práv se nikdo nebaví, může Kalousek. Jenže ouha, ten už s narůstajícím časovým odstupem od konce svého vládního angažmá, vyklízí pole. A nástupcem se stává - Vladimír Novák. Že nevíte, kdo to je, když žijeme ve státě Nováků? Máte pravdu, ale jediný Novák Vladimír je aktuálně ředitelem hotelu Thermal. A ten za to může. Jako obvykle, dal Aleně špatné informace.

To s těmi špatnými informacemi se vůbec nějak poslední dobou rozmáhá. Ministr obrany neví, jestli radary stojí 900 miliónů, nebo skoro 1.5 miliardy, Babiš se musel rozčílit u točeného kousku, jak říkají pivaři, kdesi v Alpách, protože země upadla do pivního DPH chaosu (asi neměl informace, co sám způsobil) (a jak k věci pravil jeden koaliční socialista "nedomyslelo se").

Ale zpátky k Thermalu. Asi tam musí být pěkný bordel, když rekonstrukce, podle médií, zatím probíhá bez architekta, dělá jí firma, která to údajně nikdy nedělala. Tak to se mají těžce zkoušené Vary na co těšit. Jestli se hospodář nejvyšší a miláček 30% aktivních voličů, do věci nevloží, mohou se ve Varech dostat do varu, protože nad městem bude čnít pomník ANO nemehel. Tomu by nasvědčovalo i vložení se do věci ovčáčka ministryně financí Žurovce, který dospěl k názoru, že potomci Machoninových budou přizváni k úpravám okolí Thermalu.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

