Laudát (KAN): Z Ideového dvacatera z roku 2019

26.08.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozpočtové odpovědnosti

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Pravidlo 14 -ZAKÁZANÉ DLUHY

Každá generace se musí chovat tak, aby svoji životní úroveň neplatila z peněz svých dětí. Děti nesmí být zatíženy dluhy. Žádná generace nesmí svoji obec a stát zadlužit tak, aby dluhy přešly na generaci následující. Žádné dítě do své plnoletosti nesmí být zatíženo dluhy a závazky. Při dosažení plnoletosti nesmí být na něj převáděny dluhy a závazky jeho rodičů či kterýchkoli třetích osob, pokud s tím zletilá osoba prokazatelně nevysloví souhlas.

V současné předvolební kampani se, ve skutečnosti jedna z nejdůležitějších otázek, rozpočtová odpovědnost, prakticky neřeší. Stamiliardové roční sekery státního rozpočtu moc voliče, natož politiky, nezajímají.

"Co bys udělal ty?" zeptal se mě nedávno jeden kolega v práci.

  • Krok č. 1 - Ústavním zákonem bych zakázal, aby veřejné dluhy překročily hranici 35 % HDP. V případě překročení by o stejná procenta byly kráceny platy zákonodárců, vlády a státních úředníků. Obdobně při zadlužování obcí, s výjimkou investic.
  • Krok č. 2 - Zrušil bych jakékoli státní podpory na pořízení bydlení, podnikatelů, příspěvky na bydlení apod.
  • Krok č. 3 - Změnil bych soutěžní právo, aby bylo rychlé a účinné.
  • Krok č. 4 - Zavedl bych soudnictví, které bude soudit podle skutečnosti, ne podle formálního práva. Cílem by bylo, aby všichni chycení podvodníci skončili pod mostem v trenýrkách a tílku.
  • Krok č. 5 - Rozbil bych distribuční koalice.
  • Krok č. 6 - Rušil bych nesmyslnou byrokratickou agendu, která se dnes zvrhla v obludnost.
  • Krok č. 7 - Provedl bych reformu daní a zavedl jednotné inkasní místo. Zrušil bych zdanění fondů rizikového kapitálu a vytvořil liberální pravidla pro inovace a výzkumné projekty.
  • Krok č. 8 - Zrušil bych kraje, zavedl větší majetkovou svobodu.
  • Krok č. 9 - Sloučil bych obce pod 1000 obyvatel ve větší celky.
  • Krok č. 10 - Zpřísnil bych pravidla pro podporu nezaměstnaných.
  • Krok č. 11 - Penze by se odvíjely od ročních průměrných platů.
  • Krok č.12 - Zavedl bych oddlužovací program, který by v době rozpočtových přebytků ukládal nejméně 20 % z přebytku na umoření stávajícího dluhu a 10 % na fond pro mimořádné situace.
  • Krok č.13 - Dramaticky bych nechal překopat vzdělání na všech úrovních.
  • Krok č.14 - Zavedl bych kontrolu nakládání s penězi ve zdravotnictví.

A všechny ty kroky bych uskutečnil v co nejkratším čase a s přechodnými obdobími nejdéle na pět roků. Myslím, že by se dluhy lekly a rozutekly by se, abych parafrázoval doktora Grunsteina ve věci světové války a Švejkova revmatismu. Asi si myslíte, že jsem blázen. Ale blázni a diletanti jsou ve skutečnosti ti, kdo zemi zadlužují.

Očekávám nadávky v komentářích. Ale nebojte se, nekandiduji nikam, a tak vám tenhle program nehrozí ani tím zlomkem 1/200.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
autor: PV

