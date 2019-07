Laudát (TOP 09): Když titul, tak proč ne rovnou profesora

Vzdělanec navýsost evropský..., jistě si vzpomínáte na dialog z éry skandálu na plzeňských právech - "Nezašel bys v sobotu na pivo?". "Nemůžu, musím se o víkendu zastavit v Plzni a vyštudovat práva". To větší trable s titulem má Jaroslav Hanák, toho času prezident Svazu průmyslu a dopravy. Tomu už bylo prezidentování lobbystickému spolku málo a k životnímu štěstí mu chyběl titul. A když titul, tak proč ne rovnou profesora.

A tak se pochlubil a má z toho nešťastník ostudu. Oxfordský titul profesora mu udělil spolek EBA ukrajinského otce a syna Savvovových Ivana a Antona. Předání se uskutečnilo v italském Miláně. Jak symbolické. V češtině je takové krásné slovo majlant, které se spojuje s penězi. Když se řekne, že to stojí majlant, tak to je tak drahé, že to stojí za všechny prachy. Majlant je počeštěné Mailand, což je německé exonymum pro italské Miláno.

V druhé polovině 19. století čeští vojáci ve službách císaře spatřili pro ně ohromující bohatství Milána při tažení proti Lombardii. Od té doby používali slovo majlant pro velké bohatství, pro hodně peněz. Hanák sice popírá, že by za titul profesora ukrajinským krajánkům zaplatil, ale kdo ví? Kdyby to přiznal, asi by byl ještě více terčem posměchu, než je. Takhle to končí, když vám nestačí JUDr z Plzně! Až Hanáka potkám, určitě se zeptám, jestli si v tom Mailandu zazpívali Gaudeamus igitur?

Ing. František Laudát



autor: PV