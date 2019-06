Laudát (TOP 09): Na Václavák se nechodí na koncerty

Babiš pod tlakem: přes 100 tisíc lidí včera demonstrovalo na Václavském náměstí proti vládě Andreje Babiše i jemu samotnému. Největší blbost, kterou udělal, byl vzkaz demonstrantům, že lidé chodí na koncerty. Místo utlumení vášní ještě přilévá olej do ohně. Jestli si myslí, že za zdmi Strakovky a Parlamentu je jiný svět, než ten venku, tak se šeredně mýlí. Krok za krokem se nejen on, ale i jeho souputníci blíží k situaci, kdy už se "ulice" nebude ptát, co si papaláši myslí. Zažily to nepřehledné zástupy politiků v diktaturách i demokraciích. Zdánlivě neotřesitelné postavení politiků shořelo jako papír často běhen týdnů, dní, někdy i několika hodin. A nejde jen o Babišovy problémy se střetem zájmů a čerpání dotací na pofidérní projekty. Jde i o to, že navzdory mocnému PR, výkony jeho vlády jsou tristní, do případné ekonomické recese jdeme velmi nepřipravení, rezervy státu na horší časy jsou díky populismu vyrabovány a období ekonomického růstu je promrháno. Místo solidní sociální politiky, na kterou byly peníze, máme co dočinění s výbušnou situací v několika regionech.

Miroslav Štěpán v roce 89 také nechápal a z balkonu v ČKD "svým" dělníkům říkal, že v žádné zemi na světě neexistuje, aby rozhodovaly děti. Až na místě pochopil, že ti dělníci už nejsou jeho. A klidně se Babišovi může stát, že mu někdo z ulice drsně sdělí, že na Václavák nechodí na koncerty.

Ing. František Laudát



