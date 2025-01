Lesenská (SPD): Navýšení vlastních platů je nejen nemorální, ale také politicky neudržitelné

Vážené kolegyně, kolegové.

Jsme dnes v situaci, kdy naše země čelí těžkým ekonomickým výzvám, kdy se běžní lidé den co den potýkají s rostoucími náklady na energie, bydlení, potraviny a základní životní potřeby, a právě v tomto okamžiku, v této těžké době pro celou společnost, přichází vláda s návrhem na zvýšení platů politiků. Vláda nám předkládá návrh na zvýšení o 6,9 %, přičemž původní návrh nebo původní debata probíhala dokonce o 14 %.

Jak jsme se sem dostali? Odpověď je jednoduchá. Kvůli rozhodnutí Ústavnímu soudu, který zrušil část zákona týkajícího se platů ústavních činitelů. Samozřejmě je naší povinností na tuto situaci reagovat a zákon změnit, aby byl v souladu s ústavou, ale to neznamená, že bychom automaticky měli přikročit k navýšení vlastních platů. Místo toho bychom měli tuto situaci využít jako příležitost, abychom ukázali, že rozumíme těžkostem, kterým čelí běžní lidé. A jak to uděláme? Tím, že zmrazíme naše platy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejedná se zde o technický problém, nejedná se o to, zda na platy máme právní nárok, nebo ne. Tato debata je mnohem zásadnější. Jedná se o to, zda jsme jako politici skutečně v kontaktu s realitou, s realitou, kterou žijí naši voliči. Podívejme se na to, co zažívají lidé venku. Inflace drtí rodinné rozpočty. Rodiče se obávají o to, jak zaplatí školní obědy svým dětem, jak pokryjí stále rostoucí ceny energií, jak si udrží své bydlení.

A co děláme my? Místo abychom šli příkladem a ukázali, že rozumíme těmto obavám, zvažujeme zvýšení našich vlastních platů. Ano, průměrná mzda v loňském roce za první až třetí kvartál činila 45 107 korun. Jenže z druhé strany tři pětiny lidí pobírajících mzdu na ni nedosáhlo. Zajímavá věc. A na druhou stranu vidíme neuvěřitelný nárůst výplaty všech možných dávek. Ale je to asi v pořádku.

Tento krok, to znamená navýšení našich vlastních platů, je nejen nemorální, ale je také podle mého politicky neudržitelný. Jak můžeme očekávat, že si udržíme důvěru veřejnosti, když přijímáme rozhodnutí, která jasně ukazují, že jsme odtržení od problémů běžných lidí? Jako opoziční poslankyně a zástupkyně hnutí, které vždy stálo na straně našich pracujících, považuji tento návrh za zcela nepřijatelný.

Jsem přesvědčena, že bychom měli vyslat jasný signál, signál, že jsme připraveni sdílet zodpovědnost a oběti, které dnes musejí nést naši občané, a tento signál musí být jasný, platy politiků zmrazit. Plně podporuji návrh předsedy pana Tomia Okamury, který předložil Sněmovně právě návrh na zmrazení platů, a to na toto období, na zbytek tohoto období a celé příští volební období. Tento návrh není jen symbolickým gestem, je to nutná odpověď na současnou situaci. Je to ukázka toho, že si uvědomujeme tíživou situaci, ve které se nachází naše země, a že jsme ochotni přijmout opatření, která od nás lidé očekávají.

Není to poprvé, co SPD přišla s podobným návrhem, už v minulosti jsme apelovali na to, aby platy politiků byly zmrazeny, a to zejména v době, kdy se od běžných občanů očekává, že si budou utahovat opasky. Nyní, více než kdy jindy, je čas na skutečné činy. Musíme přestat být odtržení od vlastních voličů, musíme přestat předstírat, že je vše v pořádku, že je vše zalité sluncem a vše je růžové, zatímco venku lidé žijí úplně jinou realitu.

Vláda nám říká, že musíme šetřit, že potřebujeme konsolidovat veřejné finance, že musíme omezit výdaje. No dobře, tak začněme u sebe. Pokud je vláda opravdu přesvědčena o tom, že šetřit je zcela namístě, ať ukáže, že je ochotná jít tím správným směrem a tím správným příkladem.

Dámy a pánové, máme před sebou příležitost, příležitost ukázat, že nejsme jen zástupci elit, ale skuteční zástupci lidu. Příležitost ukázat, že naše práce není o vlastním prospěchu, ale o službě, o službě veřejnosti, pokud si chceme udržet důvěru této veřejnosti, pokud chceme být vnímáni jako legitimní zástupci lidu, musíme jednat se zodpovědností a pokorou.

Děkuji vám za pozornost a vyzývám vás všechny, abyste hlasovali pro zmrazení platů politiků a ukázali, že jste na straně těch, které zastupujete.

Děkuji za pozornost.