Levová (SPD): K pořadu Otázky Václava Moravce

Mezi pozvanými hosty byli právní filozof Univerzity v Cardifu Jiří Přibáň, zpravodaj deníku Süddeutsche Zeitung Daniel Brössler a profesor Michal Klíma z Metropolitní univerzity Praha.

K tomu, co pánové vypustili z úst mám silné výhrady. V pořadu se pan Přibáň napřed vysmál tématům, která zazněla v prezidentském duelu, konkrétně problematice protikuřáckého zákona, církevních restitucí a práva držení zbraně. Důvodem podle něj je, že tím Evropu neoslovíme. A mě by zase zajímalo, kdo chtěl oslovit Evropu. Témata měla oslovit české voliče před volbou českého prezidenta. Jsou to témata, která českou společností hýbala a hýbou. Protikuřácký zákon ovlivnil řadu podnikatelů v oboru pohostinství a jejich rodin, kterým klesly příjmy. Jejich zákazníci se hlavně v obcích přesunuli z hostinců do hasičských zbrojnic a soukromých garáží, kde si k pivu můžou zapálit svou cigaretu. Samozřejmě, že to společnost zajímá. Neméně ji zajímá právo na držení zbraně, když zrovna EU prosazuje omezení tohoto práva, jako řady jiných.

Hosté pořadu samozřejmě ostře kritizovali i naše hnutí SPD. Pan Přibáň pronesl, že SPD má extrémistickou agendu, která spočívá v útocích na konkrétní lidi a instituce. Dokonce strašil diváky, že pan Okamura zaútočí na nezávislou justici a novináře, kteří se mu nelíbí. A já se ptám pana Přibáně, kde konkrétně k těmto informacím přišel. Kde je četl, nebo slyšel. Já jsem si tedy všimla spíš extrémistické agendy pana Přibáně, která spočívala v útocích na konkrétní osobu pana Okamury a členů našeho hnutí SPD, tedy i mě. Jeho útoky byly zcela evidentní, jasné a srozumitelné a slušně řečeno mě pobouřily. Já jsem členka SPD, poslankyně Poslanecké sněmovny a nejsem v žádném případě extrémistka jen proto, že nesdílím Vaše názory. Pokud jste pane Přibáni nabyl dojmu a přesvědčení, že poslanci hnutí SPD, se kterými tuším, že jste se nikdy osobně ani nesetkal, jsou extrémisté a rasisti, pak máte občanskou povinnost toto oznámit Policii České republiky.

Ze strany pana zpravodaje Brössla zase zaznělo, že v současnosti prý nikdo z EU a Evropské komise neříká, že musíme přijímat ekonomické imigranty. Že prý se komise jen snaží připravit na problémy v budoucnosti. No, a co ta žaloba na ČR kvůli kvótám? To se nám pane Brössle jen zdá? A co je nařízení Dublin IV, o kterém jsme na návrh poslanců SPD hodiny diskutovali ve sněmovně?

Korunu tomu pan Brössel nasadil, když o našem nově zvoleném prezidentovi řekl, že se stydí za přijetí 4.000 kosovských muslimů a je v tom prý rasistický prvek. Ví ten pán co je rasismus? Muslim může být bílé barvy, fialové, zelené nebo třeba žluté. Muslim a rasa nemá spojitost. To bych ráda touto cestou vzkázala všem!

Závěrem chci pogratulovat panu prezidentovi k jeho vítězství. Chci poděkovat všem voličům, kteří se nenechali manipulovat mainstreamovými médii jako například v pořadu Václava Moravce, a hlas hodili panu Zemanovi. Děkuji!

Jana Levová

Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR za hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura

