Farský (STAN): Slepenec Stačilo se jeví jako přehlídka protestních hlasů

Máme za sebou poslední “zelený týden” před letní pauzou a zároveň jsme v půlce prázdnin. Posledních pár dní jsem strávil v Česku, setkával se s vámi a plánoval, jak budu nápomocný kolegům ze STAN při kampani. Horká fáze se blíží. Ale ve světě se děly věci, už tradičně shrnuji…

PROTESTY V KYJEVĚ

Ukrajina není Rusko. Tento týden prezident Zelenskyj prosadil zákon, který by oslabil nezávislost protikorupčních úřadů. To vehnalo Ukrajince do ulic, naštval si tím západní spojence. Krok to byl špatný. Ale jsem rád za reakci, která nastala. Zelenskyj ustoupil vlně nevole a řekl, že předloží zákon jiný. Korupce je rakovina. Požírá morálku, ničí důvěru, ohrožuje demokracii. Boj proti korupci je klíčovou součástí ukrajinské cesty do EU a ukrajinský prezident si nemůže dělat, co se mu zlíbí, bez ohledu na důsledky.

SUMMIT EU-ČÍNA

Ve čtvrtek se konal summit v Pekingu. Za čínským prezidentem se vydali předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Jednali o tom, jak by mohly vypadat obchodní vztahy mezi EU a Čínou. Upřímně si od summitu příliš neslibuji. Vůči čínskému rivalovi musíme být obezřetní. Myslím ale, že je dobře, když se unijní představitelé snaží o diverzifikaci zdrojů. Zároveň návštěvu využili k apelu, aby Čína využila svůj vliv na Rusko a napomohla ukončení bestiální války na vedené proti Ukrajině. Nesmíme však vyměnit závislost na ruských energiích za závislost na čínských technologiích.

TRUMP ANTIKONCEPCE

Další nepochopitelný krok. Spojené státy nechají spálit antikoncepci za téměř 10 milionu dolarů, která byla původně určená pro chudé země v rámci USAID. Volání západních států po odkoupení antikoncepce, Trump odmítl vyslyšet. Zničí antikoncepční implantáty a pilulky, nitroděložní tělíska sloužící k prevenci nechtěného těhotenství. Mohl by mi někdo z podporovatelů Trumpa vysvětlit tento krok? Já v tom vidím, že jen ideologicky zaslepeně škodí.

STAČILO POHLTILO SOCDEM

Zaklínáním se bojem proti „asociální vládě“ se rozhodla Jana Maláčová vzdát ideálů reprezentovaných nejstarší politickou stranou v Česku, když vehnala SOCDEM do náruče uskupení Stačilo. Po boku komunistů pak tento týden slavnostně oznamovala, že jim prý podařilo dostat na kandidátky dva své zástupce jako jedničky, někdejší ministr Zaorálek bude jako dvojka krýt záda soudružce Konečné. Slepenec Stačilo se jeví však spíš jako přehlídka protestních hlasů a žadatelů o lavici ve Sněmovně. Dokládá to i fakt, že se od SPD pod deštník komunistů přišel schovat poslanec Jiří Kobza.

ČÍSLO TÝDNE: 15

Stále probíhají jednání o clech s Amerikou. Máme na ni čas do začátku srpna a napětí stoupá. Aktuálně to vypadá, že se blížíme dohodě 15 procent na evropské zboží - což je určitě lepší než avizovaných 30, ale mějme na paměti, že jednáme s nepředvídatelným Trumpem. Evropa proto pokračuje v přípravách balíčku odvetných cel ve výši 93 miliard eur, což je zhruba pětina celkového exportu zboží do Ameriky. Evropa je ekonomická velmoc a má podle toho postupovat. Chceme se s USA dohodnout, zároveň to nemusí být za každou cenu. A na to bychom měli být připraveni.

Tento týden se rozloučím na déle než sedm dní. Začíná totiž měsíční institucionální volno a budu nyní víc s rodinou nebo kolegům ze STAN vypomáhat v kampani. K souhrnu evropského a světového dění se vrátím opět na konci srpna. Doufám, že zachováte přízeň! Pěkné léto přeji.

Mgr. Jan Farský STAN



