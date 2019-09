Levová (SPD): Maršál Koněv budí prý emoce?

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář ještě v roce 2017 řekl, že na odstraňování sochy v dnešní době je už trochu pozdě. Řekl, že ČR má uzavřenou s Ruskou ambasádou bilaterální smlouvu ohledně válečných pomníků a hrobů, ale že ta socha Koněva není hrob nebo pomník. Obratem tvrdí, že socha je pomník sovětského vojevůdce a že obec má právo říci, co se s tím pomníkem bude dít nebo ne. Tak je to pomník nebo ne, pane starosto.

Dál v roce 2017 tvrdil, že Koněv byl člověk, který část Československa osvobodil, ale v roce 1968 jej okupoval. Takovou manipulaci historií si dovolil vypustit do tisku. Sám Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu tvrdí, že Koněv přijel do Československa na jaře 1968, aby objel pracující lidi a zjistil, co se u nás vlastně děje. Dále úřad popsal jeho návštěvu Plané, kde dal přednost rybaření před návštěvou státní hranice. A to je vážení vše, co tento úřad o spoluúčasti Koněva na okupaci v roce 68 uveřejnil.

Závěrem pan starosta řekl, že odstraňování soch je ideologické rozhodnutí. Že jestli se Koněvova socha měla odstranit, tak se to mělo stát v 90. letech. V roce 2017 starosta Kolář řekl, že odstranění sochy maršála by zbytečně vyvolávalo vášně a polarizovalo společnost. A tady se zastavme.

Proč chce starosta Kolář v dnešní době polarizovat společnost a v roce 2017 nechtěl? No protože celé to divadlo s odstraněním a zakrytím sochy maršála je jen příprava na naplánovanou demonstraci na Letné 17. listopadu. Pan starosta dle mého názoru chce rozjitřit rány, polarizovat, budit nenávist a agresi. O to podle mě jde. A věřte, že tahle příprava na listopad není jedinou a čeká nás jich ještě mnohem víc.

Převzato z profilu političky

Jana Levová SPD



