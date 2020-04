Lipavský (Piráti): Čína i WHO selhaly při řešení světové pandemie

reklama

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Čínská lidová republika (ČLR) selhaly při řešení globální pandemie viru COVID-19. V souvislosti s tím interpeluji vládu premiéra Babiše. Ptám se, jak bude Česko reagovat na pochybení, která k dnešnímu dni stála téměř 200 tisíc lidských životů.

Jaké kroky podnikne Česká republika pro odvolání generálního ředitele WHO, Dr. Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse z jeho funkce? Připomínám, že šéf WHO oddaloval vyhlášení stavu pandemie a veřejně chválil ČLR za zvládnutí krize v době, kdy se virus nezadržitelně šířil po celém světě.

Jaké kroky podnikne Česká republika proto, aby WHO uznalo, že Tchaj-wan není ovládán z Pekingu a že má vlastní a funkční systém zdravotní péče? Jaké kroky podnikne Česká republika proto, aby Tchaj-wan získal pozorovatelský status WHO, případně aby byl přijat za řádného člena? WHO dlouhodobě blokuje efektivní zapojení Tchaj-wanu do své činnosti a chová se tak ne jako expertní organizace, ale organizace politická, jednající ve prospěch Číny. Při tom Tchaj-wan je jednou z nejúspěšnějších zemí v boji proti pandemii, pomáhá Česku a Evropě a jeho know-how by pro WHO bylo zcela jistě nedocenitelné.

Je skandální, že politikaření Komunistické strany Číny, zvítězilo nad vědou a aktivně tak přispělo ke světové pandemii. Proto je na místě se ptát – bude se Česká republika aktivně podílet na reformě WHO, tak aby byl eliminován vliv členů porušující Mezinárodní zdravotní předpisy? Pozastaví Česká republika v reakci na fatální selhání WHO své příspěvky? A jaká je vůbec jejich roční výše?

Čína o závažnosti problému měsíce lhala a zkreslovala či zamlčovala fakta. Zneužívala vlivu ve WHO a bránila v tom, aby se tyto klíčové informace o skutečném stavu věci dostaly jeho prostřednictvím ostatním členským státům zavčas. Čína na současné situaci nese značný podíl viny. Jaké kroky podnikne Česko ve vztahu k vymáhání náhrady škody po ČLR za škody způsobené epidemií COVID-19?

Závěrem se chci zeptat premiéra Babiše na jeho slova z tiskové konference 16. 3. 2020, kde uvedl: Dnes ráno v osm jsem jednal s velvyslancem Čínské lidové republiky v České republice Čang Ťien-minem. A skutečně jsem ocenil efektivní práci Číny v prevenci a kontrole epidemie COVID-19. Protože Čína to zkrátka zvládla. Zvládla to a má obrovské zkušenosti a my jsme s nimi v kontaktu a úzce s nimi spolupracujeme.

Hodláte uznat, že to Čína zkrátka nezvládla, a že za takto masové rozšíření pandemie nese odpovědnost Čínská komunistická strana v čele s generálním tajemníkem Si Ťin-Pchingem, kteří lhali celému světu, rozpoutali ekonomickou krizi a přispěli ke smrti desítek tisíců lidí? Nemyslíte si, že by za to ČLR měla nést náležitou odpovědnost?

Jan Lipavský Piráti



