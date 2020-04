Komu virus utekl z „kuchyně“. USA i Čína: Binec a pokusy, o kterých nepíšou, dokládá Štěpán Kotrba. Posaďte se

Vážné problémy laboratoří jak v Číně, tak v USA. A vědecké pokusy, v jejichž rámci se zvířecí viry kombinují zcela běžně. Na to se ve třetí části svého „koronavirového“ seriálu zaměřuje analytik Štěpán Kotrba. Ten čtenářům ParlamentníchListů.cz netvrdí, že virus SARS CoV-2 nutně vznikl laboratorně, nicméně na základě rešerše vědeckých časopisů předkládá zapadlá fakta, která i to mohou naznačovat.

Ukázalo se, že dva nejsilnější státy „Západu“ jsou řízeny naprosto nekompetentními idioty. Rusko zareagovalo také pozdě a pomalu. Pro Čínu malý důvod k oslavě. Donald Trump v USA a Boris Johnson v Británii se ukázali stejně neschopnými jako Lukašenko v Bělorusku, který koronavirovou infekci radil léčit cibulí. Zkřížený virus z nás neudělá lidi lepší, ale může z nás udělat mrtvé.

U obou vrcholných západních politiků ignorování „neviditelného“ nepřítele způsobilo fatální následky. V Británii prozatím 120 tisíc nakažených a 16 tisíc mrtvých, což znamená cca 1 800 nakažených a 237 mrtvých na milion občanů. V USA 800 tisíc nakažených a 40,5 tisíce mrtvých – jen v New Yorku 15 tisíc rakví. Což je 2 300 nakažených a 123 mrtvých na milion občanů. A to jsou obě země stále ještě na začátku exponenciální křivky. Srovnání těchto dvou zemí s Čínou či zeměmi střední a východní Evropy ukazuje, že minimalizace role státu, nepřipravenost epidemiologů neočekávajících bakteriologickou válku ani havárie, logika zisku většinově zprivatizovaného zdravotnictví, ekonomické vyloučení části populace ze zdravotní či sociální péče, snížená úroveň veřejné hygieny a absence povinného veřejného solidárního zdravotního pojištění je naprosto v rozporu s civilizačními standardy i veřejným zdravím. V USA žádné pojištění nekryje mentální problémy, mateřství či zubní a oční ošetření. Firemní rodinné pojištění pouze pro zaměstnané či pojištění s možností z plnění vyjmout potíže, kterými už trpí v době sjednání pojistky nebo chronické nemoci, je nemravným vydíráním zaměstnanců. Nyní toto zdravotnictví přes špičkový výzkum i špičkovou péči pro špičkové pacienty kolabuje. Chybějí „plicní“ lůžka s kyslíkovou podporou, chybějí přístroje na okysličení krve. Chybějí odborní lékaři na komorbidity nové choroby. Chybí zdravotnický personál, protože většina gastarbeiterů musela zůstat doma.

Vtipné je, že ač nejvíce nakažených mají USA, prozatím světovou statistiku procenta nakažených vede Španělsko (4,249 na milion občanů) a procenta mrtvol Belgie, ve které je sídlo Evropské unie a 490 mrtvých na milion občanů. Těm, kterým vyvstane na mysli argument o neprotestovanosti populace (čím méně testů, tím méně pozitivních nálezů), doporučuji srovnání množství testů na milion obyvatel a procenta pozitivních z testovaných osob. Ani Francie, ani Německo není ukázkou morální převahy kapitalismu nad chorobou - více ZDE.

Provozní nehody aneb „Johne, zavři to okno…“

Kdesi na počátku možná stály dva incidenty v rizikových provozech, kde se žádné incidenty stávat nemají a nesmějí.

Čína poukázala na incident v americké vojenské laboratoři USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu, odkud prý unikl první kmen koronaviru.

Jde o laboratoř s nejvyšším stupněm biologické ochrany v USA na stupni BSL-4. Potvrzenou a nikým nezpochybnitelnou pravdou je, že hlavní laboratoř Ministerstva obrany USA pro biologický výzkum U.S. Army Research Institute of Infectious Diseases, kde se pracuje s patogeny jako antrax, bakterie yersinia pestis, přenositelná na zvíře i na člověka (černý mor), a francisella tularensis (tularémie, člověk může být nakažen přenosem z hlodavců či klíštěte), viry eboly, krvácivé (hemorhagické) horečky marburg a lassa, machupo či junin, zavřeli inspektoři Sítě laboratorních reakcí pro biologické hrozby (LRN-B) Centra pro kontrolu a prevenci nemocí americké vlády. Během návštěvy na místě v USAMRIID v červnu 2019 inspektoři CDC identifikovali několik odchylek ve standardních provozních postupech určených k zabezpečení laboratorních pracovníků. Řečeno diplomaticky, CDC zjistilo, že laboratoř nemá zavedené dostatečné systémy pro dekontaminaci odpadních vod podle požadavků BSL-3 a BSL-4. Proces parní sterilizace byl poškozen povodní v květnu 2018 a od té doby se používala nouzová a bezpečnostními postupy nepoužitelná chemická metoda dekontaminace. Armáda to přes rok tajila. Právě při povodni mělo dojít k úniku patogenů mimo perimetr. V červenci 2019 CDC laboratoř uzavřela a otevřela ji až letos 27. března… Pentagon teprve pak uvolnil 104 milionů dolarů pro Fort Detrick a Aberdeen Proving Ground, další instalaci v Marylandu, ve které sídlí přísně tajný Lékařský výzkumný ústav chemické obrany USA. Armádní představitelé 1. dubna uvedli, že odstavení laboratoře ovšem nemělo žádný dopad na výzkum ústavu týkající se koronaviru SARS-CoV-2… jo, a nebyl to apríl. Více ZDE, ZDE a ZDE.

Lijian Zhao, mluvčí čínského ministerstva zahraničí, dne 12. března 2020 řekl, že USA dluží Číně vysvětlení. Domnívá se, že koronavirus do Wu-chanu možná zavlekli američtí armádní sportovci při vojenských hrách. Naznačil, že COVID-19 je proxy válka proti Číně. Nyní Čína konstatovala, že krátce po uzavření laboratoře USAMRIID došlo v USA k řadě pneumonií. Více ZDE.

Koronavirových skandálů v USA není dost. Zařízení CDC, které provozovalo testování pro detekci koronaviru, porušovalo výrobní postupy, což vedlo ke kontaminaci jedné ze tří složek ve vysoce citlivém detekčním procesu. Přiznalo se až 17. dubna. V blízkosti laboratorního prostoru, ve kterém se soupravy sestavovaly, se manipulovalo se syntetickým materiálem koronaviru, což porušovalo standardy. FDA, který dohlíží na laboratorní testy, našel úžasný nedostatek odborných znalostí ve výrobě a zjistil, že za celý proces není zodpovědný nikdo. Problémem byli vědci vstupující a vystupující z laboratoří koronavirů bez výměny plášťů, ale i testování složek sestavených ve stejné místnosti, kde vědci pracovali na pozitivních vzorcích koronavirů, uvedli úředníci. Tyto postupy způsobily, že testy zaslané do laboratoří veřejného zdraví byly nepoužitelné. Více ZDE.

USA nezahálely… Donald Trump obvinil na oplátku Čínu, že vyrobila koronavirus ve své Národní referenční laboratoři pro biologický výzkum ve Wu-chanu. Pravdu mají nejspíš oba.

Čína se chlubila, že první čínská laboratoř biologické bezpečnosti úrovně 4, schopná provádět experimenty s vysoce patogenními mikroorganismy, které mohou způsobit smrtelná onemocnění, jako je marburg, variola, nipah a ebola, byla uvedena do provozu ve Virologickém institutu Čínské akademie věd ve Wu-chanu, centru čínské provincie Hubei. Laboratoř je určena pro výzkum antivirových léčiv a vakcín jako výzkumné a vývojové centrum pro prevenci a tlumení infekčních chorob, jako centrum pro sběr patogenů a jako referenční laboratoř Organizace spojených národů pro infekční choroby. A měla být otevřená vědcům z domova i zahraničí. Centrální vláda schválila laboratoř třídy 4 v roce 2003, po vypuknutí těžkého akutního respiračního syndromu (SARS). V říjnu 2004 podepsala Čína dohodu o spolupráci s Francií o prevenci a tlumení vznikajících infekčních chorob a design laboratoře svěřila jí. Více ZDE a ZDE.

Podle mého názoru to byla trestuhodná otevřenost a podcenění strategicko-bezpečnostní role této laboratoře pro Čínu. A absolutně nezodpovědné umístění takovéto laboratoře do místa s velkým množstvím lidí. V Rusku se podobné laboratoře vždy umísťovaly do „zakázané oblasti“ v poušti či stepi, kde k nejbližší železniční stanici či vesnici bylo 300 km. Ale rozumím, že dnešní vědci v izolaci žít nechtějí. Pamatuji si ale také, jak před první válkou v Iráku koupil Saddám od Francie tiskárny pro velicí centrum své armády… a vir uniklý z účelově změněného hardwaru tiskáren do vojenské sítě znemožnil zmatením údajů radarů účinnou obranu Bagdádu, když USA začaly raketový útok na město. Poučení? Válka tak skončila dřív, než začala. Gratulace francouzské rozvědce.

Odkud se bralo přesvědčení Donalda Trumpa? Něco na něm je… ti Američané, kteří byli ve Wu-chanu, mu tvrdili, že tam dělají skvělou polévku s netopýry… fakt lahůdka. Chimerický virus podobný 2019-nCoV v roce 2014 vytvořili na University of North Carolina v Chapel Hill. V roce 2015 o tom vyšel v Nature článek „Klastr cirkulujících netopýřích koronavirů podobný SARS vykazuje potenciál pro vznik ohrožení člověka“. Tým byl americko-čínský. Jako veškerá americká věda v poslední dekádě. Financování mezinárodní s přispěním americké zpravodajské služby přes USAID. Jako vždy.

Tým zkoumal potenciál onemocnění virem SHC014-CoV, podobným SARS, který v současné době cirkuluje v populacích čínských netopýrů. V tom článku přímo píší: „S použitím reverzního genetického systému SARS-CoV2 jsme vytvořili a charakterizovali chimérický virus z netopýřího koronaviru SHC014 v páteři SARS-CoV přizpůsobeném myši.“

Z čehož vyplývá několik znepokojivých informací: SARS-CoV lze „přizpůsobit“ myším. I prasatům? I lidem? Do „páteře“ viru SARS-CoV autoři umějí vnořit jiný „obratel“ – virus, nebo jeho část.

Z populací zvířat se prozatím „vyvinulo“ několik zoonotických virů – včetně kmenů chřipky A H5N1, H1N1 a H7N9, SARS a MERS-CoV. Nyní víme bezpečně, že virus podobný 2019-nCoV byl vytvořen experimentálně. Autoři experimentálně dokázali, že virus SARS se může spojit s virem z netopýrů (velmi virulentním) a pak takový chimerický virus může být člověku nebezpečný, neboť se množí v lidských plicích. Nic na tom nemění nedávné redakční upozornění k tomuto článku z 30. 3. 2020 (ZDE, sekce Change history):

„Jsme si vědomi, že tento článek se používá jako základ pro neověřené teorie, že byl vytvořen nový koronavirus způsobující COVID-19. Neexistuje žádný důkaz, že je to pravda; vědci se domnívají, že nejpravděpodobnějším zdrojem koronaviru je zvíře.“

Článek byl v podstatě vědeckou sebevraždou: řízeným únikem strategické informace do prostředí vědecké komunity jazykem této komunity – návodem, jak takový virus udělat. To je ale možné jen ve specializovaných laboratořích molekulární biologie – v USA je to například USAMRIID či laboratoř Edgewood Chemical Biological Center v Aberdeen Proving Ground v Marylandu, kde se vyvíjejí chemické a bakteriologické zbraně, laboratoř v Porton Down, která zkoumá smrtící viry a chemikálie Británie, v Číně laboratoř ve Wu-chanu, v Rusku je to Institut virologie a biotechnologie VEKTOR. Mimochodem, to je centrum biotechnologie, molekulární biologie a virologie ve vědeckém městečku (akademgorodok) na okraji vesničky Kolcovo poblíž Novosibirska. Obklopeno jehličnatými stromy a břízkami...

Dvě americké studie o viru ptačí chřipky H5N1 vytvořily mutantní formy, které by se mohly potenciálně šířit mezi lidmi a způsobit pandemii, pokud by někdy vyšly z laboratoře. V říjnu 2014 federální vláda v USA oznámila, že dočasně zastavuje financování nových studií s experimenty, které by mohly vytvořit nové patogeny s potenciálem, jež by mohly způsobit lidské pandemie, a požádala všechny vědce zapojené do obdobných výzkumů, aby dobrovolně zastavili své současné studie. Týkalo se to především experimentů se třemi viry: SARS, MERS a chřipka ZDE.

Vládní moratorium se týkalo i virologického pracoviště na University of North Carolina, které vytvořilo chimerický virus, popsaný ve výše zmiňovaném článku z Nature ZDE.

Zajímavé je, že spoluautorkou práce v Nature je paní Zhengli-Li Shi z pracoviště Hlavní laboratoře speciálních patogenů a biologické bezpečnosti Institutu virologie Čínské akademie věd ve Wu-chanu. Zdá se, že ve wu-chanské virologické laboratoři v americkém výzkumu pokračovali. I po moratoriu. Ostatně paní Zheng-Li Shi publikovala třeba v roce 2017 ve vědeckém časopise PLOS, že netopýří koronaviří SARS má podobnou genetickou strukturu jako lidský SARS (výzkum financován čínskou vládou): „Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus“ - více ZDE.

Paní Zheng-Li Shi (ZDE a ZDE) je též spoluautorkou letošního únorového článku v Nature: „A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin“, kde se popisuje, že vznik viru COVID-19 je z netopýrů (výzkum financován čínskými vládními agenturami) - ZDE.

Paní Zheng-Li Shi v článku prozradila, že Čína se oficiálně domnívá, že epidemie začala 12. prosince 2019 a způsobila do 26. ledna 2020 2 744 laboratorně potvrzených infekcí v 30 provinciích včetně 80 úmrtí. Do 26. ledna 2020 incident vedl k infekci 33 lidí v deseti dalších zemích. V tu dobu už byli tři pozitivní v USA, tři ve Francii a čtyři v Austrálii. Což je citace wuchanské vlády z první tiskové konference k epidemii - ZDE.

Úplné genomové sekvence byly získány podle Zheng-Li Shi od pěti pacientů v rané fázi ohniska. Sekvence jsou téměř totožné a sdílejí 79,6% sekvenční identitu se SARS-CoV. 2019-nCoV je podle čínských výzkumníků 96% identický na úrovni celého genomu s netopýřím koronavirem. Nedávno se systém CRISPR/Cas ukázal jako slibná technika pro editaci genů. Washington Post ho označil za „nejdůležitější inovaci v syntetickém biologickém prostoru za téměř 30 let“. Zatímco jiné metody vyžadují pro úpravy genových sekvencí měsíce nebo roky, CRISPR tuto dobu zrychluje až na týdny.

Víra tvá tě spasí, profesore

Věřme proto, že virus 2019-nCoV je opravdu přírodního původu a nemá v sobě třeba navíc část koronaviru prasečího průjmu (porcine epidemic diarrhea virus PEDV) či virus myší hepatitidy MHV… (viz ilustrační obr. v projektu Zheng-Li Shi). A že je projektován pouze jako, řečeno newspeakem biotechnologů americké armády, incapacitating agens.

V lednu 2014 nová vysoce nakažlivá varianta kmene PEDV, mající za následek významnou morbiditu a úmrtnost selat byla identifikována v Ohiu v Diagnostické laboratoři pro choroby zvířat v Ohio Department of Agriculture. Studie 138 genomů prasečího průjmu ukázala, že virus má šest podtypů. Dvě skupiny pocházejí ze Severní Ameriky a tři skupiny pocházejí z Asie. V Evropě se objevil v roce 1971 a v Číně v roce 1992. Nejstarší společný předek existujících kmenů se vyvinul prý kolem roku 1943. (doi: 10.1007/s13258-018-0686-0)

Věřme proto, že 2019-nCoV není žádná uměle vytvořená chimerická forma. O umělém původu původce pandemie COVID-19 přece není žádný přesvědčivý důkaz. To jen aby měli postarší fyzikové, kteří neumějí hledat mezi seriózními veřejnými zdroji a informace Nature považují za (dez)informace, klid… - ZDE.

V listopadu 1970 vyšel článek šéfa katedry lidské genetiky univerzity v Lundu Carla A. Larsona v Military Review, který se jmenoval „Etnické zbraně“. V roce 1997 americký ministr obrany William Cohen na konferenci o terorismu, zbraních hromadného ničení a strategii USA na univerzitě v Georgii označil etnické biologické zbraně za možné riziko. 15. listopadu 1998 Uzi Mahnaimi a Marie Colvin v The Sunday Times a o den později magazín WIRED informovali, že se Izrael pokoušel vytvořit „etnickou bombu“ obsahující biologický činitel, který by se mohl konkrétně zaměřit na genetické rysy přítomné mezi arabskou populací. Mikrobiologové a genetici byli tehdy skeptičtí vůči vědecké věrohodnosti takového biologického agens.

V letech 2008 až 2014 utratila vláda USA asi 820 milionů dolarů na syntetickou biologii. Od roku 2012 pochází většina z vojenské agentury DARPA a dalších. DARPA investovala jen v roce 2017 100 milionů dolarů do technologie genetického vyhynutí, které by mohlo vyhladit malariální komáry, invazivní hlodavce nebo jiné druhy. Věří totiž, že prudký pokles nákladů na nástroje pro úpravu genů CRISPR/Cas vytvořil větší příležitost pro nepřátelské nebo nepoctivé hráče experimentovat s touto technologií.

Možná lze odstranit některé viry nebo celou populaci komárů, ale to může mít také následné ekologické účinky na druhy, které na nich závisejí. Možná otevřeme Pandořinu skřínku. Možná děláme něco nezvratného pro životní prostředí, navzdory našim dobrým úmyslům, než si plně uvědomíme, jak tato technologie funguje. Neuvědomujeme si totiž to, co ještě nevíme. V roce 2007 ruská vláda zakázala veškerý vývoz lidských biologických vzorků. Důvodem byla tajná zpráva FSB o pokračujícím vývoji „genetických biologických zbraní“ zaměřených na ruskou populaci západními institucemi.

Při největší známé nehodě biologických zbraní – úniku spór antraxu „836“ pro útočné biologické zbraně ve Sverdlovsku (nyní Jekatěrinburgu) v Sovětském svazu 2. dubna 1979 lidé i ovce onemocněli kožní i plicní formou antraxu až 200 kilometrů od bodu uvolnění organismu z podzemní výroby Centra vojensko-technických problémů bakteriologické ochrany Výzkumného ústavu mikrobiologického 15. hlavního ředitelství Ministerstva obrany SSSR „Sverdlovsk-19“ a vojenského sídliště Vtorchermet „Sverdlovsk-32“ na jihovýchodě část města. Vypuknutí choroby mělo oficiálně za následek pouze 68 mrtvých, podle jiných zdrojů 105 úmrtí, podle jiných až 1 500, přesný počet obětí však zůstává dodnes neznámý. O nehodě svědčí dodnes pouze zákon z roku 1992 „o zlepšení penzijních výhod rodin občanů, kteří zemřeli v důsledku antraxu v městě Sverdlovsku v roce 1979“. Byl to jediný přímý důkaz připravenosti tehdejšího Sovětského svazu na rozsáhlou biologickou válku. Výrobu v továrnách ve Sverdlovsku, Stepnogorsku či Omutninsku lze kdykoliv obnovit. Když víte co, víte i jak.

V roce 1969 Velká Británie a Varšavská smlouva samostatně předložily OSN návrhy na zákaz biologických zbraní a prezident USA Richard Nixon ukončil výrobu biologických zbraní, což umožnilo pouze vědecký výzkum pro obranná opatření. Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení byla první mnohostranná odzbrojevací smlouva zakazující výrobu celé kategorie zbraní. Byla podepsána v roce 1972. USA, Velká Británie, SSSR a další země se zavázaly zakázat „vývoj, výrobu a hromadění mikrobů nebo jejich jedovaté produkty kromě množství nutných pro ochranný a klidný výzkum“. Ruský program výzkumu biologických zbraní zvaný Biopreparat ve Sverdlovsku, jehož přímým pokračovatelem je Vektor, pokračoval dál.

Dnes žijeme v navzájem propojeném světě. V globální vesnici, o které v 60. letech minulého století snil kanadský filozof a teoretik komunikace Marshall McLuhan („global village“) v souvislosti s elektronickými médii. Ze světa se stala vesnice nejen díky internetu, ale díky pro všechny dostupné možnosti létat kamkoliv a kdykoliv za dostupné ceny. Nakažlivá nemoc se přes ventilace letadel a chodby letišť šíří během dnů. V takto propojeném světě nelze prozatím šířit viry či přemýšlet o vítězství v biologické válce. Víme toho o DNA příliš málo. Prozatím je prohra jednoho automaticky prohrou pro všechny ostatní. Původce nákazy ani pacient nula nikdy nebude znám, ale důsledky neseme všichni.

