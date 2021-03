Lipavský (Piráti): Nejedlý si v Moskvě vyloboval speciální výjimku

reklama

Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem na podzim interpeloval ministra zahraničních věcí, ale i pana premiéra, víceméně s obdobnými otázkami. Když se vlastně nejprve v médiích objevila ta informace o tom, že takzvaný poradce prezidenta republiky pan Martin Nejedlý plánuje jakousi cestu do Moskvy. Dnes již víme, že ta cesta proběhla. Tušíme, možná částečně tušíme, co se tam i odehrálo. Nicméně to neznamená, že by ta otázka nebyla relevantní a že by zde nebyly otázky, na které potřebujeme najít odpovědi.

Ty okolnosti jsou takové, že prezident republiky Miloš Zeman označuje osobu pana Nejedlého za svého poradce, nicméně když se dotážeme instituce, která je odpovědná za realizaci politiky prezidenta, tedy za KPR - Kancelář prezidenta republiky - skrze dle zákona prezident vykonává svůj úřad, tak oni se k Nejedlému nijak nehlásí. Oni ho nikde neevidují, nemají s ním žádnou smlouvu, jako kdyby nebyl.

To znamená, samozřejmě nic nebrání tomu, aby člověk měl jakési různé poradce, nebo lidi, se kterými se chodí radit, to je naprosto v pořádku. Problém je, když tato osoba, která zastává nejvyšší politický úřad v této zemi, tedy úřad prezidenta, zároveň za ten úřad prezidenta vystupuje, ale nemá žádný faktický vztah vůči instituci, která slouží jako ta úřední podpora tomu prezidentovi. Takže zde nám jaksi vzniká paralelní struktura, mocenská, de facto mocenská paralelní struktura, která ve svém důsledku tedy zde vykonala pokus o paralelní diplomacii. Dle mého názoru zcela mimo právní řád České republiky.

To, co se odehrálo, tak Nejedlý si v Moskvě vyloboval speciální výjimku i vicepremiérky ruské vlády Taťány Golikovové. Důvod je ten, že samozřejmě platí přísná protikoronavirová opatření, takže on musel dostat nějaký štempl, aby tam mohl odcestovat. Není vůbec jasné, kdo platil náklady za tu cestu, protože z těch informací, které dnes máme - a možná to pan ministr zahraničních věcí ještě uvede na pravou míru - ta cesta nebyla hrazena ze státního rozpočtu. Pravda, pan premiér mi odpovídal, že cesta nebyla hrazena ze státního rozpočtu. Tak já se ptám, kdo tedy platil tuto diplomatickou službu a jakou měla hodnotu.

Proběhlo tam jednání, nicméně na místě v Moskvě panu Nejedlému byla poskytnuta určitá součinnost ze strany českého státu a to formou českého velvyslance v Rusku pana Pivoňky. Oni se tam jako sešli, bavili se. Nicméně na té schůzce samotné u toho ruského poradce potom už český velvyslanec nebyl a další dotyk se státní správou máme v momentě, kdy pan Nejedlý dodal zápis té cesty, který, jestli mám dobré informace, tak vyhotovil ředitel zahraničního odboru pan Jindrák. Ten zápis veřejně k dispozici nemáme. Já jsem o něj žádal a nedostal jsem ho, byl jsem odkázán na Kancelář prezidenta republiky. V médiích se můžeme dočíst nějaké informace o tom, co tam bylo. Otázka je samozřejmě, co on tam nadiktoval.

Já jsem se v té samé věci - a to možná pro pana ministra bude nová věc, možná to ví, možná to neví - obrátil na Kancelář prezidenta republiky, podal jsem žádost o informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v principu jsem se dotázal Kanceláře prezidenta republiky, že je tedy zde situace, kdy člověk, který není zaměstnaný Českou republikou, vykonal diplomatickou službu pro Českou republiku a zajímá mě, jakou má hodnotu tato diplomatická služba, jestli tedy existuje nějaká darovací smlouvy nebo jestli o tom uzavřeli nějakou jinou smlouvu, kde by toto naturální plnění zachytili. Zajímá mě, jakou to má hodnotu.

Jistě diplomatická služba, kdy jedete jednat s jedním s nejbližších poradců Vladimíra Putina nemá hodnotu nula a pokud to má nenulovou hodnotu, tak by o tom mělo být nějakým způsobem účtováno v evidenci Kanceláře prezidenta republiky nebo někde jinde ve státním rozpočtu, že tedy tento dar byl přijat. KPR odmítla odpovědět, vykrucují se a tak dále, my jsme proti tomu podali odvolání a to bylo opět zamítnuto, takže další fáze je Úřad na ochranu osobních údajů, který slouží nově u sto šestky jako další instance. To se teprve chystá, lhůty běží, každopádně já považuji za naprosto skandální, že prezident republiky si dělá takto paralelní diplomacii, nikým nekontrolovanou a nekontrolovatelnou, protože když diplomacii vykonává Ministerstvo zahraničních věcí, tak parlament má celou řadu nástrojů, ať už to jsou interpelace písemné, ústní, výbory, může zařazovat body, kdežto v situaci, kdy si tam takhle odcestuje soukromá osoba, součástí hradní partičky, tak je to vlastně naprosto nekontrolovatelné. A v ten moment ten dotaz, pane ministře, který míří především vůči vám, je co dělá stát pro to, aby ta moc jaksi byla držena v těch institucích, kterým dle zákona přísluší, ať je to kompetenční zákon, případně zákon o Kanceláři prezidenta republiky. Děkuji.

