Luzar (KSČM): Bavme se o tom, kolik je v České republice bezdomovců

Dámy a pánové,

společně s vámi jsem to vydržel poslouchat. Bylo to zajímavé, paní ministryně. Přehlídka zajímavých výstupů, chronologicky v čase shromážděná. Zaujaly mě dva momenty, ty závěrečné dva momenty. Jestliže operujete tím, že jste poskytli ubytování bezdomovci za 49 korun /to je ten argument/, tak proč jen na jednu noc? A vy to poskytujete za každou noc zvlášť a zvlášť tu agendu děláte? Nebo to děláte hromadně, a potom by ta částka musela být logicky v součtu vyšší? Čili používáte argument, který není v pořádku.

Když tak nemáte ráda zkreslovací argumenty, tak se bavme o tom, kolik v České republice bezdomovců a na kolik dní si požádalo o tuto dávku. Potom to dejme do čísel do tabulky a budeme vědět přesně, jak dalece v této věci ve prospěch bezdomovců jste postupovali. A je to jedna z nejohroženějších skupin v této době koronakrize. To si uvědomme. To jsou lidé, kteří i o ten minimální příjem, který mají ze sběru druhotných surovin, z různých žebračenek apod., prostě o to všechno přišli. Oni jsou úplně bez. A vy tady operujete jedním noclehem, protože je za 50 korun, aby to vyšlo do té sumy. Zkusme tu statistiku a možná to bude lepší.

Totéž se týká těch vězňů. Kolik věznic propustilo vězně v době koronakrize, kolik z nich si požádalo o tuto dávku, jak byla vyplacena, když jsme u statistiky? Ale o to přece nejde.

Přiznám se, nejvíce mě nazdvihla ta vaše poznámka - my jsme geniální, ale lidé jsou nevděční. Oni si nepřišli. Oni si nepožádali. A my nevíme proč. Odpovídám: Oni jsou nevděční. Oni nevidí velkorysost té pomoci a prostě si nepřišli. Nebo je ta pomoc špatně nastavena? Neměla by být nastavena jinak?

Leo Luzar KSČM



