Luzar (KSČM): Byl bych rád, aby vláda nezapomněla na sliby malým a středním obcím

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

dovolte mi, abych shrnul dnešní debatu, pokud jsem ji správně poslouchal. Komunistická strana Čech a Moravy od začátku upozorňovala na určitý problém malých obcí. Malé obce, o které tady asi většina nás mnoho ví, tvoří občané do dvou, tří tisíc obyvatel, ale jsou i obce, které mají 70, 100, 150 obyvatel. Počáteční argumenty zaznívaly, že tyto obce tou kompenzací v hodnotě tisíc korun, dvanácti set korun, patnácti set korun vlastně svým způsobem dostávají minimum na to, aby mohly zkusit investovat, aby mohly spravit chodníky, aby mohly spravit cesty, aby mohly investovat do své infrastruktury, protože ty náklady vysoce převažují to, co ty obce v rámci té kompenzace dostanou.

Tyto argumenty jasně zaznívaly a Komunistická strana Čech a Moravy říkala, my chceme, aby tyto obce nejenom, že tedy mají přijít o nějaké prostředky, ale aby dostaly a byly zvýhodněny v rámci investičních projektů vlády, které vláda připravovala a věřím, že připravuje, a bude na ně i zaměřena. Proto jsme také ve vyjednávání o těchto kompenzacích hovořili o tom, že jsme ochotni diskutovat s vládou o kompenzacích podle velikosti obcí.

Uvažovali jsme, že možná lépe, než to udělat plošně, jak je teď tento návrh, je zaměřit se právě na ty menší a střední obce - když vezmeme, že obce do pěti tisíc obyvatel je drtivá většina obcí v České republice - by mohly získat prostředky od státu na investice a na potřebné znovunastartování rozvoje těchto obcí, mimo tady tento návrh, ale formou třeba dotací, účelových dotací na rozvoj školství, na rozvoj komunikací, oprav atd. To, co máme momentálně na stole, je plošný návrh. (Hluk v sále.) Plošný návrh kompenzace obcím, takže my to podpoříme, tento návrh, protože si myslíme, že ano, byl by problém asi řešit individuální obce a možná je to rychlá, jednoduchá cesta. Ale byl bych velice rád a zopakuji ty sliby, které vláda měla v tom meziobdobí, že podpoří ty malé a střední obce.

Byl bych rád, kdyby v závěrečném slovu i paní ministryně se znovu přihlásila k tomu investičnímu plánu vlády, že hlavně bude podporovat ty malé a střední obce, aby dostaly na ty své projekty, na tu kanalizaci, na ten chodník, na to školní hřiště, na ty věci, které byly řečeny v rámci náhrady za tyto prostředky. Jinými slovy, aby se nestalo - a to my jako KSČM budeme velice pozorně sledovat a hlídat - že se udělá plošné rozdělení a ty malé obce zase budou bity, protože dostanou 100, 150, 200 tisíc korun, hlavní město Praha dostane v řádech miliard a prostě na ty malé opět nedojde.

A problémy těch malých obcí, jak se tady kolegové vždycky zaštiťovali, jsou ty základní problémy občanů, kteří tam žijí. Proto budu velice rád, když paní ministryně nezapomene na ta slova, která v minulých časech k tomu hovořila a říkala, proč je určitá varianta ne plošného, ale možná individuálního řešení lepší. Nakonec vláda se přiklonila k tomu plošnému, budiž, dobře, zodpovědnost vlády za rozpočet je tady nezadatelná, zcela určitě, ale my budeme velice rádi jako Komunistická strana Čech a Moravy, když se nezapomene i na ty sliby, investiční sliby, které byly slíbeny při projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

Leo Luzar KSČM



