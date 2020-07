Luzar (KSČM): Základ, aby bylo bydlení dostupné, tady prostě neřešíme

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně,

dovolte mi, abych úvodem řekl jednu věc. Jsme ve třetím čtení a je asi nešťastné v tomto třetím čtení vést diskusi, která patří do druhého čtení. (Poslanec hovoří hlasitě, aby překonal hovory poslanců v lavicích, zvláště nejblíže řečnickému pultíku.) Sám jsem uvažoval, že se přihlásím do faktické na některé insulinace, které tady zazněly, na některé nepravdy, které tady byly opakovány, jako že tady tímto návrhem -

- jako že tady tímto návrhem vyřešíme otázku bydlení. Předřečníci mnohdy používali argument, že to je ten první střípek, že už dlouho po něm volali, aby vyřešili. Ale my dlouho tady voláme po tom, že je tady nedostatek bydlení. Že se prostě byty nestavějí, že jsou blokovány, uměle, administrativně možnosti výstavby a že bytový fond, který tady byl a jak tady zaznělo po 30 letech prý zdevastovaný, ale většina občanů České republiky bydlí a bydlela v družstevním bydlení, bydlela v nájemním, obecním bydlení.

Nešťastná privatizace, která obecní bytový fond vymazala z mapy České republiky, a tady jsou výjimky a děkuji těm starostům, kteří odolali a nechali si bytový fond, který dneska představuje docela velkou oblast příjmů v obecních rozpočtech a pomáhá i zvelebovat tyto domy i řešit bydlení, pro ty na pravici, a ty příklady tady jsou a můžete se jít podívat do měst jako je třeba Havířov, jako je třeba Ostrava-jih. Je to možnost se na ně podívat, kdy 10 tis. bytů zůstalo v obci, kdy 5 tis.bytů zůstalo v obci, jak dneska tyto byty vypadají. Jsou v podstatně lepším stavu než ty zprivatizované bytové fondy. Fungují tam samosprávy a hlavně fungují tam i sociální byty za nízké regulované nájemné. Tyto byty neslouží spekulaci, tyto byty jsou a budou pro občany České republiky dostupné.

A nyní se bavíme o tom, že tady odpustíme procenta. Ano, každý chce ušetřit. Nediskutuji o tom. Samozřejmě, každý kdo si chce pořídit nový byt. Ale bavme se, pro koho to je? A jestliže ta procenta jsou plošná, tak ta úspora třeba v Ostravě z ceny bytu milion korun, anebo z ceny v Praze, deset milionů korun.

Bavme se o tom, jestli toto taky není určitá regulace toho, aby se nám nevylidňovaly městské obvody mimo Prahu. Bavme se o tom, jestli toto taky není nějaký regulační princip, protože čím trpíme my v Ostravě, čím trpíme my v Moravskoslezském kraji, je vylidňování. A toto vylidňování je podstatně větší problém pro region než to, jestli někdo zaplatí 40 tisíc nebo 400 tisíc jako daň z nabytí nemovitosti. Tu možnost v nájemním by měl mít každý. Já bych tady přivítal raději než rušení tady tohoto opatření a rušení této daně z nemovitosti opatření na podporu družstevního bydlení, na podporu nájemního bydlení.

Před třemi dny jsem si přečetl článek, jak Praha objevuje svět a chce stavět družstevní bydlení nebo nabídnout pozemky pro výstavbu, hromadnou výstavbu formou nájemní nebo družstevní. Na tom nejkrásnější bylo, že ty pozemky mají vytipované už pár let, ale plánují to až za pět, šest let. Prostě nejste schopni přijmout, ani tady v Praze, která je nejvíc tlačena a má největší životní úroveň v rámci ekonomiky České republiky, aby se začaly stavět nové domy, nové byty. Ale řešíme tady odpuštění peněz pro lidi, souhlasím, ale ten základ, aby bylo bydlení dostupné, tady prostě neřešíme.

A já to považuji za chybu, že začínáme od konce, nezačínáme od začátku. Proto mám problém i tady s tímto návrhem a nevím, jestli budu hlasovat pro tento návrh ve vládní podobě, nebo se přikloním k některému z pozměňovacích návrhů, ale každopádně to považuji za řešení problému bydlení v České republice jako řešení od konce a ne od začátku. A velice rád přivítám, když se tady vláda chopí toho, že konečně umožní masivní družstevní výstavbu, masivní obecní výstavbu, aby opravdu občané České republiky mohli mít to základní lidské právo, právo bydlet, jako dostupné a nebylo omezeno jenom pro ty, kteří jsou schopni si vzít hypotéku na třicet let, zadlužit se u komerčních bank a jiných institucí a prostě celý život jsou nuceni splácet. Aby měli možnost si vzít i nájemní bydlení, aby bylo dostupné a bylo pro všechny.

Děkuji.

Leo Luzar KSČM



