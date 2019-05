Mácha (KDU-ČSL): Za nadprůměrnou spotřebu vody by lidé měli víc platit

Podle mě by se mohla v obcích ustavit tzv. limitní spotřeba. Vycházela by z průměrné spotřeby vody, která podle statistik činí asi 100 litrů na osobu a den, ale obec či provozovatel vodohospodářské infrastruktury by ji uzpůsobil aktuální situaci. Například v době „dostatku“ by mohla být třeba 120 % průměru, v době krize 60 % průměru. Tento limit by se vynásobil počtem členů domácnosti. Kdo by ho dodržel, platil by za vodné běžnou cenu v dané lokalitě. Kdo by ji překročil, platil by násobek ceny.

Myslím, že hodně lidí by si pak rozmyslelo napouštění zahradních bazénů nebo zavlažování trávníků. Zatímco při sprchování je zpravidla třeba 30-80 litrů vody, při mytí auta či zavlažování zahrady jde o stovky litrů, při napouštění bazénu až o tisíce litrů. Na nadlimitní spotřebu vody by doplatili i ti, kteří – například v Humpolci – ubytovávají nelegálně agenturní pracovníky.

Podle mě jde o jednoduchý systém, který se v dnešní době odečtů vodoměrů dá lehce kontrolovat a dohledávat. Každý si navíc může průběžný stav vodoměru sledovat sám, a tím pádem odhadnout, zda spadne do limitního či nadlimitního pásma. Na rozdíl od návrhů Pirátů „sledovat“ vodoměry je toto systém, který nechává každému volbu a neřeší, kolik lidí v domě žije a jak často. Pouze motivuje ty, kdo chtějí šetřit vodou. Rád bych se pokusil návrh doporučit na lokální, případně i centrální úrovni.

Jan Mácha, radní města Humpolec a ředitel Školního statku

Psali jsme: Na Blízkém východě dochází voda. A hrozí prý, že ji lidé půjdou hledat do Evropy... Štěpánek (Zelení): Babišova rada, ať se koupí více cisteren, je směšná Ministerstvo životního prostředí: Zásoby pitné vody máme zajištěny, na krizové sucho jsme připraveni Premiér Babiš: V dalších deseti letech půjde na boj se suchem 30 miliard korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV