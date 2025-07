Mádlová (ANO): Data o nedostatku personálu měla vláda dávno na stole

Hnutí ANO na českém zdravotnictví záleželo vždycky. Ve vládě i v opozici. V roce 2018 došlo k navýšení kapacit lékařských fakult a nejen díky tomu tak personálně posilujeme naše zdravotnictví. Situace je ale kritická i u nelékařských zdravotních pracovníků, především u sester. Dlouhodobě na to upozorňuji ministra Válka. Na začátku února jsem na Výboru pro zdravotnictví prosadila usnesení, které ministry Válka a Beka zavazuje, aby kapacity navýšili. Je červenec a vláda to konečně schválila. Pozdě ale přece!

Máme tedy plán, jak do roku 2037 investovat téměř 13 miliard korun do navýšení kapacit vysokých škol pro nelékařské obory. Cílem je víc studentů v oborech jako sestra, záchranář nebo porodní asistentka. Výborně – jen škoda, že to nepřišlo ve chvíli, kdy na to poprvé upozornila čísla z terénu. Data o nedostatku personálu měla vláda dávno na stole. Kdyby se konalo včas, možná už dnes mohli být první studenti ve druhém ročníku.

Těch 13 miliard je zatím jen slib. A protože vláda v posledních letech zvládla spíš mluvit než konat, nezbývá než doufat, že tentokrát to nebude jen další plán, který začne a skončí na papíře. Za hnutí ANO mohu slíbit, že budeme v posilování kapacit pokračovat. Pokud dostaneme Vaši důvěru.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



