Mádlová (ANO): Opravdu to nahrávat obchodníkům s chudobou?

Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já bych z toho, co tady všechno zaznělo a ještě určitě zazní, vypíchla pár věcí. Jednak bych se chtěla zeptat pana ministra Kulhánka, proč vlastně stojí za tímto komplexním pozměňovacím návrhem, jestliže úplně mění vlastně ten původní návrh zákona, a hlavně se mění úplně cílové skupiny. Zajímalo by mě, jak se vy postavíte k tomu koeficientu 1,43. A já věřím tomu, že autoři tohoto pozměňovacího návrhu to tady dostatečně obhájí, aby nás přesvědčili, protože skutečně ten dosah na ty původní cílové skupiny to nemá. Mělo by se to spíše jmenovat zákon o sociálním bydlení a nikoliv tedy o dostupném bydlení.

Potom tady zaznělo už v minulosti a i na výboru pro regionální rozvoj, že ten návrh, tak jak je teď postaven, tak nahrává jenom obchodníkům s chudobou. A mě by zajímalo, jestli skutečně jste si jist, že to nebude nahrávat obchodníkům s chudobou, že nebudou skupovat ty byty a prostřednictvím státu se o ně nebudou starat, jak tyto obavy vyvrátíte, protože to je velmi závažné a je v tom spousta peněz. A co máte tedy připraveno, protože tento zákon se vlastně netýká těch mladých začínajících rodin, tak jak to bylo asi i původně zamýšleno, že by to dosáhlo i na tyto skupiny, nebo matky samoživitelky, co máte připraveno tedy pro tyto lidi, aby mohli důstojně žít a aby mladí, kteří uvažují o rodině, dosáhli na dostupné bydlení. Děkuji.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



