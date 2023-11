Mádlová (ANO): Vláda chce krátit maximální rozsah odučených hodin

reklama

PREMIÉR SE DIVÍ PROTESTŮM VE ŠKOLSTVÍ

Dnes začíná stávka našich učitelů, ale i nepedagogických pracovníků jako jsou kuchařky a další. Premiér Fiala ale prý neví, proč se stávkuje. Stávky prý patří jen do komunismu. On to samozřejmě neví, protože žije asi v úplně jiné realitě. Vesele brázdí africké rozvojové země a zřejmě se tam inspiruje, jak se má řídit stát. Uzavírá se v bublině svých věrných, kteří jej utvrzují v jeho názorech.

Proč jdou tedy učitelé i nepedagogové do stávky"

Vláda sice neustále opakuje, jak je vzdělání její prioritou a že je potřeba ho podporovat, ale vůbec tomu neodpovídají její činy. Jen samé sliby a prázdné řeči. Polovičatě a trochu švindlováním chce vláda splnit slib o platech učitelů ve výši 130 % hrubé měsíční mzdy. To si přitom sama vzala jako závazek!

V poměru k HDP se budou prostředky na školství snižovat. Výrazně propadneme oproti průměru OECD. Stane se z nás jedna ze zemí, které dávají v poměru k hrubému domácímu produktu vůbec nejméně. A přitom v programovém prohlášení vláda píše: Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. Další z vlastních slibů, které vláda neplní?

Vláda chce krátit maximální rozsah odučených hodin a to u základních škol o 6 %, u středních škol o 15 % a u konzervatoří o 10 %, čemuž dal ministr Bek zelenou i přes to, že to poškozuje plánovanou reformu školství a je to v rozporu s Programovým prohlášením vlády. Opatření znemožňuje učit v méně početných třídách a prostřednictvím individuálnějšího přístupu. Bude se tedy propouštět. Protestují i žáci a studenti.

Ministr Bek nedokáže s odbory najít kompromis. Je to slabý ministr a nedělá reformy, které naše školství potřebuje. Je to už 3. ministr za STAN, ale naše školství se nikam neposouvá. Jen nečině přihlíží tomu, jak chtějí jeho rezort měnit jiní. Například poslankyně Zajíčková, která chtěla ve školách společné záchody a rušení plotů u školek. Zastavili jsme ji až my ve Zdravotním výboru!

No a důležité jsou také platy nepedagogických pracovníků. Já jezdím po České republice a slyším, jak težké je do školy sehnat kuchařky, školníky nebo hospodáře. No a proč? Protože vláda na ně do regionů prostě neposílá dost peněz. Jejich platy rostou úplně směšně a absolutně nekopírují růst inflace. Takhle to ale nejde! Bez těchto zaměstnanců školy nebudou fungovat.

Chceme kvalitní školství, protože jen tak budeme jako Česká republika konkurence schopná. Chceme kvalitní vzdělání pro naše děti, protože jsou naše budoucnost. Na tom asi budeme moct začít pracovat jen, když půjde Fialova vláda od válu.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



