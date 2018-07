Majerová Zahradníková (ODS): Je na této šílené vládě něco dobrého?

Hezký dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové.

Pravým uměním politiky i života je hledat alespoň něco dobrého i v tom nejhorším možném. Je něco dobrého na této vládě, která je legální, ale v mých očích nikoli legitimní? Je něco dobrého na vládě, která bude dále prohlubovat nevzdělanost a kulturní úpadek našeho národa, nejen prostřednictvím Ministerstva školství? Je něco dobrého na vládě, která poslední čtyři roky v podobném složení zplundrovala naše školství? Je na této šílené vládě něco dobrého? Na této vládě obchodních zájmů jednoho člověka, stojící na pilířích o život bojující sociální demokracie a komunistů, kteří se poprvé od roku 1989 dostanou reálně k moci, což je výsměch celému našemu polistopadovému vývoji.

Nebude však ještě vládnout absolutně totalitárním způsobem, protože stále ještě existuje pravicová opozice, existují svobodná média, existují dokonce i rozumní a dobří lidé uvnitř vládních stran.

Dámy a pánové, předchůdce této extremistické levice hřímal před 90 lety, že se jezdí do Moskvy učit, aby nám zakroutil krky. Ano, levice se vždy někde učila. Jednou v Moskvě, jindy v Bruselu, jindy v Pekingu. My se nebudeme učit ani na východě, ani na západě. My se budeme pokorně a spolu s českým lidem připravovat na to, abychom po příštích volbách byli schopni co nejrychleji napravit všechny škody, které tato polokomunistická vláda napáchá, a abychom byli schopni vrátit do naší země opět svornost, podnikavost, důvěru, právo a spravedlnost. A zatím my, členové ODS, vám slibujeme, že budeme této vládě tvrdou opozicí.

Dámy a pánové, naše země vždy překonala všechny rány, které na nás dopadaly. A já i tentokrát věřím, že rozum, pracovitost, spravedlnost a pravda zvítězí.

Přeji vám poklidný večer a chci říct, že této vládě nemohu vyslovit důvěru.

Zuzana Majerová Zahradníková ODS



