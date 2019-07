Majerová Zahradníková (Trikolóra): Naše děti mají právo si svůj názor vytvořit samy

Moderátor veřejnoprávního média Václav Moravec přednáší studentům na pražském gymnáziu Na Zatlance, kdo je v politice pokrokový, jediný správný a kdo naopak?!

To je z hlediska výuky našich dětí, které se do škol mají chodit vzdělávat, ne cíleně ovlivňovat, naprosto nepřijatelné. Nejen proto Trikolóra bude prosazovat absolutní odpolitizování našeho školství. Naše děti mají právo si svůj názor vytvořit samy a politika do škol nepatří! To už jsme tu kdysi měli...

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně

