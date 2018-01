Malá (ANO): Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek musí být vydáni, o jejich vině není pochyb

Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych jako členka mandátového a imunitního výboru řekla také pár slov k tomu, co tady dnes projednáváme. Poslední dny a týdny byly opravdu náročné. Neuvěřitelný tlak médií, útoky opozice, což je teď reálně kolik - osm stran, čekání na chybu v jakékoliv reakci do médií, její překrucování, interpretace těch, kterým se to vlastně hodí, těm, co mají dopředu jasno: Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek prostě musí být vydáni, protože o jejich vině není pochyb.

Já jsem ve Sněmovně fakt chvíli, ale nečekala jsem to tak osobní, vyhrocené a tak na nože. Ale fakt mi nezbylo, než si na to zvyknout. Nakonec popravdě řečeno jsem ráda, že jsem měla možnost být členkou mandátového a imunitního výboru už proto, že jsem nebyla odkázána jen na média a demagogické vyjádření ostatních opozičních stran vytržené z kontextu, ale mohla jsem si obrázek udělat sama. Silně jsem přitom vnímala, že politikům, kteří už jsou ve Sněmovně dlouho, nešlo pod nos to, jakým způsobem jsme se my, členové mandátového a imunitního výboru za ANO, postavili k práci v mandátovém a imunitním výboru. Dokonce nám bylo podsouváno, že dříve nebylo zvykem, aby mandátový a imunitní výbor podobné případy projednával. Nebylo to zvykem. (Důrazně.) To je zjevně univerzální argument pro to, když se někomu nechce něco řešit, nebo se tím prostě nechce zabývat. A já se tedy ptám, proč tady mandátový a imunitní výbor vůbec je. Proč existuje? Aby nic nedělal? Velmi ráda bych všechny ubezpečila, že jsme v žádném případě nikdy nechtěli suplovat práci policie a ani to nedělali, ale především chceme dělat svoji práci odpovědně, proto nás voliči zvolili. A mimo jiné budeme takovým způsobem zkoumat všechny případy, které mandátovému a imunitnímu výboru připadnou, opravdu všechny a poctivě. Už v minulém týdnu jsem médiím několikrát řekla, že tak, jako mám pochybnosti v trestním stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, mám úplně stejné pochybnosti v případě trestního stíhání Bohuslava Svobody, a jak jste si všichni tady všimli, ten fakt není z ANO, ale z ODS.

Vraťme se ale k vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Když jsem vyrazila na policii, chtěla jsem mít čas si spis pořádně nastudovat, a proto jsem si vybrala dny v závěru minulého roku. Chtěla jsem mít na studium spisu opravdu čas a klid, a tak nějak jsem očekávala, že všechny pochybnosti, které jsem za tu dobu, kterou jsem se mohla věnovat této kauze, měla, budou vyvráceny. To, co se odehrálo na policii, vám můžu říct, že bych už opravdu nikdy nechtěla zažít. Protože jsem se nemohla dlouho ničeho dopátrat, tak mi studium spisu zabralo téměř celých pět hodin. To pan policista, který mi umožnil nastudoval spis, pravděpodobně nevydržel. Začal se do mě a mé poslanecké kolegyně poměrně dost jedovatě navážet, že v každé jiné civilizované zemi by Andrej Babiš byl za své skutky už dávno vydán, že máme být rádi, že vůbec můžeme nahlédnout do policejního spisu, protože to není jeho povinnost nám jej ukázat. Opravdu bych vám tohle nepřála zažít. A dorazil to třešničkou na dortu, kdy řekl, že se tomu vlastně u nás dvou ani nediví, protože jsme z ANO. Hrozný pocit.

Že mají jasno politici, dobře. Je to politikum, to všichni víme. Že mají jasno média, to se dá nějak omluvit. Ale že má jasno policie? Já chápu, že si teď řeknete, že jde o neslušně vychovaného policajta, je to jeho osobní selhání. I tak se to dá všechno vysvětlit, ale že by mě to tedy uklidnilo, to vůbec. Ve spisu jsem našla víc otázek než odpovědí, a tak jsem si logicky řekla, že je položím státnímu zástupci a vyšetřovateli na jednání mandátového a imunitního výboru. Ten mě šokoval ještě víc, měla jsem pocit, že se ve svém spisu neorientuje. Na otázky, které jsme mu kladli, nám často neuměl odpovědět a dorazil nás, když pak evidentně nemluvil pravdu. K jeho smůle jsme si to mohli velmi lehce ověřit. Co tvrdil? Tvrdil nám, že Andrej Babiš, ani Jaroslava Faltýnek, ani jejich právní zástupci neměli zájem nahlédnout do spisu. A dokonce toto tvrzení po mém opakovaném dotazu potvrdil: neměli zájem nahlédnout do spisu. Přitom všichni v mandátovém a imunitním výboru v ten moment věděli, že nám lhal. Právní zástupci měli zájem nahlédnout do spisu, žádali o to přímo vyšetřovatele písemně i mailem. Vyšetřovatel jim ale nabídl mnohem pozdější termín, všichni členové mandátového a imunitního výboru si to mohli přečíst, protože komunikaci mezi vyšetřovatelem a právními zástupci měli položenou na stole. Nevím, proč lhal. Ale já jsem v něj rozhodně důvěru ztratila.

I to je důvod, proč jsme ještě chtěli dále jednat a kromě pánů Babiše a Faltýnka jsme přivítali návrh SPD, když se rozhodli přizvat expolicistu Komárka. Opět jsme za to byli napadáni politicky i mediálně. Že prý nemáme zvát expolicistu, který je nepravomocně odsouzen. K tomu mám možná zdánlivě drobnou poznámku. Z veřejných zdrojů jsem si našla, že expolicista Komárek byl nepravomocně odsouzen za to, že řekl něco, co říct neměl, nikoliv za to, že lhal, nebo řekl nějakou pomluvu, jak se nám snažili vnutit kolegové od Pirátů, z ODS a nebo TOP 09. Byl odsouzen za to, že něco prostě říct neměl. A teď je Komárek nepravomocně odsouzený expolicista, vyšetřovatel prokazatelně lhal na půdě Poslanecké sněmovně před 18 členy mandátového a imunitního výboru - pan kolega Kalousek si v tu chvíli odskočil - ten tam chyběl, ale dobře pan Komárek nebyl zbaven mlčenlivosti a my jsme to plně respektovali. Ještě před posledním jednáním výboru oba pánové poslanci Babiš a Faltýnek jasně řekli, že budou hlasovat o svém vydání. Za mě chlapské gesto. Nebylo to totiž ve Sněmovně dřív zvykem, a už o tom tady dneska byla řeč, od roku 1993 jste nevydali 15 poslanců k trestnímu stíhání. Někteří z vás, kteří se tady tak bijete za spravedlnost, jste v roce 2014 odmítli vydat už tady zmiňovanou poslankyni Kailovou, která byla stíhána kvůli předražené zakázce. I tady bylo podezření, že někdo peníze ukradl. Dělala tehdy náměstkyni primátora v Ústí nad Labem.

Proč tady děláte z lidí hlupáky? Proč manipulujete veřejným míněním podle toho, jak se vám to hodí? Proč osobně útočíte a zle, když si jenom dovolím se nahlas zeptat, co by se stalo, kdyby se celá kauza vyšetřila za čtyři roky? Vždyť vy sami jste deklarovali naprosto stejnou myšlenku. Ano, vy co tady teď sedíte. Podle mě to ukazuje jenom na neuvěřitelné pokrytectví a faleš. No nic. Zastrašit se nenechám, a to ani sprostými a agresivními útoky lidí na sociálních sítích, kteří se pod skrytou identitou snaží nahlodat naši odvahu. Své názory a pohledy na věc si nechám, stejně tak jako přesvědčení, že za sebe jsem kolegům nedoporučila hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, protože si opravdu nejsem jistá tím, že policejní šetření je dlážděno čistými úmysly a že by tady někdo opravdu hledal spravedlnost. To, že většina této ctěné Sněmovny měla jasno už před tím, než měli vůbec možnost nahlédnout do policejního spisu, je také pravda, že kolegové.

Jak jsem řekla, kolegům jsem proto doporučila, aby nehlasovali pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, my jsme měli možnost do spisu nahlédnout a blíže se s celým případem seznámit. A to jak budete hlasovat vy ostatní, dámy a pánové, to už je věcí vašeho svědomí a budete se s tím muset vyrovnat vy sami.

Děkuji.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



