Radek Vondráček vážně i jízlivě: O Pekarové, Foltýnovi, i zkoušce z práva u Pavla Blažka

Jak vnímáte slovo populista, zvláště s přihlédnutím k tomu, že ohledně ANO a předsedy Andreje Babiše se toto slovo používá velmi často?

Když se nějaké slovo používá moc často, tak se stává, že se vyprázdní jeho význam. Když někdo řekne slovo populista či populismus, tak to někdo vnímá pejorativně. Jenže jestli má být populismus politikou, kdy máte opravdu zpětnou vazbu s lidmi, kdy to děláte pro ně, tak jsem tedy hrdým populistou.

Ale, protože už to přestává být dostatečně silným střelivem, tak jsem nyní četl na internetu, že existuje například už i xenopopulista. Přidávají se k tomu ještě další nelichotivé výrazy. Na facebooku Pirátské strany jsem také viděl pojem extrémní konzervatismus. Co to může být? Vnímám to tak, že populismus v naší době je politikou zaměřenou na lidi, co se týče priorit, versus politika elit. A opravdu je dnešní vláda elitářská a některé její kroky jsou asociální. Jestli je v tomhle základní předěl, opravdu chci být raději populistou.

Studoval jste na Masarykově univerzitě v Brně, kde studovalo hned několik členů vlády, kteří to o vás šíří. V jakém prostředí jste tedy studoval?

Dodnes pro pobavení říkám, že mám zkoušku od Pavla Blažka a zkoušel mě i Zdeněk Koudelka, takže od těchto dvou osob, které spolu seděly v kabinetu. Koudelka je dnes zastupitel Jihomoravského kraje za Trikoloru a dvakrát byl poslancem za sociální demokracii. Je to veselá shoda okolností.

S premiérem Fialou jsem se tam v rámci právnické fakulty nesetkal, to až později v politice.

Mezi lidmi často slyším myšlenku, že by se měl předseda ANO Andrej Babiš stáhnout, třeba jako Jarosław Kaczyński v Polsku, čímž by vládní koalici vypadla z rukou ta mocná zbraň jménem Antibabiš. Co vy na to?

To jsou takové trochu knížecí rady. Ti, co to říkají, to s námi nemyslí dobře. Dobře víme, že má Andrej Babiš „výtlak“ a dosah na společnost. Je to úplně jiná síla, když něco řekne on, a když to řeknu já. A můžeme v jeden čas říkat to samé. To je síla osobnosti, síla lídra. A my si dobře uvědomujeme, že kdybychom to dělali jinak, tak nás to poškodí.

Nejsme všichni stejní, každý se chová jinak, má jiný styl, ale naše výsledky a preference jsou dosažené hlavně kvůli lídrovi. Kdyby se uspořádání v hnutí změnilo, nevím, jestli by to lidé přijali, protože by to přestalo být autentické.

V pozadí politických stran vždy stáli velmi bohatí a vlivní lidé. Nicméně nešli s kůží na trh. Jediný, kdo to udělal, byl Andrej Babiš, a samozřejmě, že jsme léta neřešili nic jiného než střet zájmů. A ty útoky byly, jsou a budou. Nicméně mi přijde opravdovější, když do toho jdete i s rizikem ohrožení vlastního byznysu se svým jménem, než hrát zákulisní hry.

V ANO je přece jedna korunní princezna a vícero princů, když se podíváme na místopředsedy, kteří už si vydobyli také politické ostruhy. Takže ANO opravdu nemá nouzi o lídry…

Rozhodně nejsme strana jednoho muže, jak se nám pořád dokola snaží konkurence a média podsouvat. To je při velikosti poslaneckého klubu, počtu hejtmanů, primátorů a starostů zkrátka nesmysl. Ale abych vám to vysvětlil na příkladu. Mě dlouhodobě zajímá svoboda projevu a jako právník jsem mockrát upozorňoval na její ohrožení. Jenže, když Andrej Babiš přijde před mikrofon a řekne, že přichází nová totalita, okamžitě to vědí všichni.

A co se týče personálního vybavení ANO, tak ano. Máme lidi na všech stupních organizace státu. Jsme na tom personálně mnohem lépe než ty takzvané demokratické strany. Přijde mi, že jsme v tomhle stále ještě na politické scéně čerství, a naopak našim soupeřům se nedaří nacházet nové zajímavé osobnosti. Soustředí se spíš na udržení u moci za každou cenu.

Kde vidíte koaliční potenciál hnutí ANO?

To říct nedokážu. Při každé televizní debatě se to řeší a už nevím, co mám říkat. Záleží opravdu na programu. Nejde o to, nějak se s někým spojit a poskládat program, který pak nebudeme plnit, jak to ukazuje vládní koalice.

Jsem proti nálepkování. Jsem pro to, že bychom se měli po volbách minimálně pobavit s každým, abychom si udělali jasný obrázek. Ostatně, to jsme udělali i v roce 2017, když se formovala naše vláda. Tehdy jsme se setkali i s TOP 09. Opravdu nechceme rozdělovat společnost. Ostatně i Masaryk říkal, že je povinností politiků se domluvit. A koaliční partner není kamarád, ale někdo, s kým prosazujete společný program.

Vaše nástupkyně Markéta Pekarová Adamová odchází z politiky kvůli nemoci. Jak hodnotíte její vedení Poslanecké sněmovny?

Na konci jejího rozhodnutí jsou zdravotní důvody a je to křehká linie, přes kterou nechci jít. Nicméně klidně řeknu, že se samozřejmě podepsala na atmosféře v Poslanecké sněmovně a tato vláda přistupovala k Parlamentu ČR v tomto období jako ke své servisní organizaci. Žádný respekt.

Dlouho to bylo o hodně tvrdém prosazování většiny, o absenci dialogu. Nastoupili na nás. Paní předsedkyně toho byla bohužel symbolem a neudělala nic pro to, aby zmírnila třecí plochy či aby zasypala příkopy.

Budu jízlivý. Vždyť vy jste si v roce 2017 v jednacím sále sněmovny udělal mejdlo. To taky nevypadalo, že máte respekt…

Mejdlo nebylo. Šlo o krátké vystoupení a rozloučení s kolegy. Bohužel, stalo se. Na rozdíl od mnoha ostatních uznávám chybu a nechci to rozpatlávat. Obyčejní lidé z toho měli srandu, moralizování jsem si užil od politické konkurence a médií.

Jak si podle vás vede vládní komunikátor Otakar Foltýn?

Teď budu jízlivý já. Za nás, výborně. Kdybychom neměli Foltýna, tak bychom si ho museli snad i vymyslet. Je to člověk, který se naprosto nehodí na roli, kterou vykonává. Není na to vybaven povahou ani názory. Ale uvědomte si, že je prodlouženými ústy Petra Fialy. Cokoliv řekne, lze přičítat premiérovi. Nechápu, že je něco takového možné, a předseda vlády to nechá tak být. Takový člověk a představitel státu přece nemůže používat vůči určitému procentu populace termín sv*ně. Tohle angažmá se extrémně nepovedlo. Je prototypem totalitního myšlení.

Co očekáváte od předvolební kampaně? Přitvrdí se oproti roku 2021?

Určitě. Přitvrzuje se pořád. Už jsme tady měli třeba billboardy s Putinem. Konkurence obsazuje domény a pak je zneužívá, a spousta jiných věcí. A takové triky se budou dít i nadále. Koalice Spolu se vyhýbá, jak může, souboji argumentů ohledně hospodářské politiky státu a tak dále. Místo toho nálepkuje a očerňuje protivníky. A pak možná přijdou na řadu i osobní útoky. Nedělám si iluze. Atmosféra je každým rokem v tomto ohledu pořád horší.

Bude ANO skládat příští vládu?

Stejně jako ve sportu, je zásadní jít si pro vítězství. Celou dobu jsme opoziční práci dělali poctivě a stínová vláda je mimořádně úspěšný projekt. Hodně mi to dalo. Výkony Spolu nám samozřejmě dost nahrávají. To, co tato koalice předvádí, je opravdu bída. Myslím, že tahle země si zaslouží něco lepšího.