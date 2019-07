Malach (SNČR): Evropská minimální mzda je nesmysl

Pro zajímavost, minimální mzdu neznají v Dánsku, Rakousku, Kypru, Švédsku, Itálii a Finsku. Přitom se zcela jistě nejedná o země s vysokou mírou chudoby. Naopak, až na Itálii a Kypr je lze považovat za bohaté ekonomiky. Považuji tedy tuto snahu za nošení dříví do lesa.

Co mě zarazilo ještě více, jsou myšlenky, že by minimální mzda měla být v jednotlivých státech stejně vysoká. To je absolutní ekonomický nesmysl, který by vedl k likvidaci ekonomiky především států střední a východní Evropy, ale i jižních států, které již teď mají ekonomické problémy.

Než vysvětlím proč, dovolím si krátkou historickou vsuvku. Minimální mzda nevznikla primárně pro zlepšení postavení pracujících, ale v USA měla sloužit k zachování pracovních míst pro bílé. Po válce Severu proti Jihu totiž najednou bylo na trhu mnoho bývalých otroků, kteří byli ochotni pracovat za méně než bílí a tedy jim brali práci. Pro ně totiž i tato nízká mzda byla více, než to co měli předtím jako otroci. Aby tedy nebyli zaměstnáváni na úkor bílých, byla zavedena minimální mzda.

No a nyní, proč je jednotná minimální mzda nesmysl. Lze předpokládat, že pracovníci ze západoevropských států by nepřipustili snižování svých příjmů. Proto by tato mzda musela být stanovena ve výši, která je např. v Německu. Tam činí minimální mzda 1 557 Eur měsíčně. To je při přepočtu cca 40 tisíc korun. Česká průměrná mzda činí 32,5 tisíc korun a dvě třetiny zaměstnanců na ni nedosáhnou. Pro české firmy by to tedy znamenalo extrémní navýšení nákladů. Většina z nich by se dostala do ztráty a musela by zvýšit ceny. Ovšem u proexportně orientované ekonomiky by to byla sebevražda, protože bychom ztratili konkurenční výhodu a odběratelé v zahraničí by si produkty opatřili jinde. To by vedlo k masivním krachům firem, propouštění a nárůstu nákladů na podporu v nezaměstnanosti a na sociální dávky. Na druhé straně by došlo k výraznému propadu HDP a snížení životní úrovně velké části obyvatelstva. Prostě samé negativní efekty.

Ing. Roman Malach SNČR



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jistě, dá se namítnout, že by bylo možno stanovit minimální mzdu na úrovni států, kde je nízká. Ale to by pak nedávalo žádný smysl, nemělo by cenu toto opatření zavádět, protože by se vlastně nic nezměnilo. Pochybuji, že by v bohatých státech chtěly vlády snižovat minimální mzdu, to by vedlo k sociálním bouřím a reálně by se tak mzdy stejně neměnily.

V tržní ekonomice se výše mzdy odvíjí od produktivity, jednoduše každý může dostat jen tolik, kolik svou činností vydělá po odečtení určité míry zisku pro zaměstnavatele. Není možné nařídit mzdu direktivně, to lze jen v ekonomice centrálně plánované. S tou máme své zkušenosti a víme kam naši zemi dovedla a jak skončila. Prostě tím, že došly peníze. My tu zkušenost máme, špičky EU ne, jinak by nepřicházely s takovými nápady.

Jak jsem uvedl, zatím se jedná o hypotetický stav, ale obávám se, že socialistické vedení EU je schopno tuto myšlenku realizovat, protože je přece pro „větší dobro všech“. Reálné dopady už je zajímat nebudou. Jsem přesvědčen, že nastavení minimální mzdy musí zůstat pravomocí jednotlivých států. EU však pokračuje v centralizaci a snaží se co nejvíce pravomocí převést na sebe. Proto je nutné z EU vystoupit, dokud ještě aspoň z části můžeme rozhodovat sami o sobě.

Psali jsme: Malach (SNČR): Volby skončily. Zapomeňte Malach (SNČR): Evropská unie podle Macrona Malach (SNČR): V Evropské unii neprosadíme prostě nic Malach (SNČR): Evropská unie se o nás opravdu stará

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV